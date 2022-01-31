За свої послуги інженер-програміст брав від 1,5 до 2 тис. грн

Ратнівський райсуд призначив три роки умовно інженерові-програмісту районної лікарні, який видавав фальшиві свідоцтва про вакцинацію. За свої послуги Сергій Семенчук брав з пацієнтів від 1,5 до 2 тис. грн. Чоловік не лише видавав фальшиві свідоцтва, а й вносив неправдиві дані в електронну систему eHealth. Злочинною діяльністю він займався з липня по жовтень 2021 року. Відомо, що Сергій Семенчук уклав угоду про винуватість з прокурором.

Як йдеться у вироку Ратнівського райсуду від 25 січня, про який повідомляє Конкурент, інженер-програміст інформаційно-аналітичного відділу Ратнівської ЦРЛ Сергій Семенчук, використовуючи цифровий підпис завідувача інфекційним відділенням, займався підробкою свідоцтв про вакцинацію, а також вносив неправдиві дані у систему eHealth.

Фальсифікацією він займався з липня по жовтень 2021 року. За послуги він брав з клієнтів від 1,5 до 2 тис. грн. Про викриття чоловіка СБУ області повідомила 8 жовтня. Тоді йшлось про те, що за час своєї злочинної діяльності він встиг видати близько 50 фальшивих свідоцтв про вакцинацію. Неправдиві дані з електронної системи видалили.

Сергій Семенчук уклав з прокурором угоду про винуватість, суддя Василь Лях її затвердив. Відтак чоловіка визнали винним у порушенні ч.3 ст. 358 ККУ (підроблення документів), ч.1 та ч.2 ст. 361 ККУ (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів) та призначили йому три роки умовно. Також він повинен заплатити 17,5 тис. грн за експертизи.