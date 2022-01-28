Володимир-Волинський суд призначив 4,2 тис. грн штрафу чоловікові, який підробив свідоцтво про вакцинацію та пред'явив фальшивку прикордонникам. Сертифікат він скачав у інтернеті, заповнив бланк своїми даними, а потім засвідчив підробленим підписом лікаря. Підробку виявили прикордонники на пункті пропуску «Устилуг».

Як йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду від 24 січня, обвинувачений Тарас Глух скачав бланк міжнародного свідоцтва про вакцинацію та вніс туди свої особисті дані. Тоді роздрукував документ на принтері та засвідчив його підробленим підписом лікаря.

23 грудня 2021 року під час проходження порикордонного контролю на пункті пропуску «Устилуг» чоловік пред'явив прикордонникам підроблений документ про вакцинацію, втім, фальшивку розпізнали. Обвинувачений зізнався у скоєному та визнав свою провину, а також попросив суд розглядати справу в спрощеному порядку, без його участі.

Суддя Андрій Каліщук визнав чоловіка винним у порушенні ч.1 та ч.4 ст. 358 ККУ (підроблення документів та використання підроблених документів). Йому призначили штраф 4,2 тис. грн.