Кабінет міністрів встановив мінімальний термін між етапами вакцинації для отримання бустерної дози вакцини проти Covid-19 після другої дози дводозної вакцини у 90 днів, йдеться у відповідній урядовій постанові від 19 січня. Раніше наказ МОЗ визначав, що бустерну дозу можна отримати через шість місяців після другої дози.

Цією ж постановою уряд також встановив максимальний найпізніший термін для отримання бустерної дози вакцини проти Covid-19 у 270 днів.

Ці терміни застосовуються як для вакцинації однією вакциною, так і в разі застосування змішаних схем вакцинації.

Крім того, постанова передбачає, що під час формування Covid-сертифіката після бустерної дози до нього вноситимуть відповідну позначку «booster/бустер».

Бустерну вакцинацію від коронавірусу в Україні запровадили 6 січня. Її можуть отримати всі охочі віком від 18 років.

Крім того, за словами президента Володимира Зеленського, тим, хто отримає бустерну дозу вакцини від коронавірусу, нарахують по 500 грн в рамках програми «єПідтримка».