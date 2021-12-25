Бустерна доза вакцини проти коронавірусу потрібна для посилення її ефективності та вводиться через шість місяців після другої дози. Водночас, додаткова доза призначена для людей із важкими хворобами, яким дві дози можуть не дати належного захисту – її можна отримати через 28 днів після основного курсу щеплень.

«Бустерна доза – це доза, яку вводять, щоб посилити ефективність вакцини, яка з часом знижується. Додаткова доза – це доза, яку вводять, щоб убезпечити людей, у яких через тяжкі хвороби дві дози вакцини можуть не дати належного захисту», – йдеться у роз’ясненні міністр охорони здоров’я Віктора Ляшка, яке опублікував «Укрінформ».

Зі слів міністра, оптимально ввести ревакцинальну (бустерну) дозу в період від 181-го до 270-го дня від отримання останньої дози. Її робитимуть м-РНК вакцинами – Moderna та Pfizer, незалежно від того, якою вакциною щеплена людина. Після отримання бустерної дози видаватимуть документ про вакцинацію, який діятиме 270 днів.

Водночас, щоб отримати додаткову дозу, потрібно звернутися до свого сімейного або профільного лікаря. Якщо лікар визначить, що потрібна додаткова доза вакцини за медичними показаннями, він видасть направлення в довільній формі на щеплення третьою дозою. Додаткову дозу можна отримати щонайменше через 28 днів. Вона вводиться тією ж вакциною, якою було введено дві попередні. Також можлива комбінація препаратів.

Ляшко також наголосив, введення додаткової дози не впливає на термін дії сертифіката чи міжнародного свідоцтва про вакцинацію. Вони будуть чинними 365 днів з дати введення другої дози.