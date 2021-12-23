В Україні запроваджують ревакцинальну дозу вакцини проти Covid-19 для медичних працівників та співробітників інтернатів. Вони зможуть отримати її щонайменше через шість місяців після отримання другої дози.

Відповідне рішення ухвалило Міністерство охорони здоров’я, йдеться на сайті відомства за 22 грудня. Для ревакцинальної дози використовуватимуть лише м-РРНК-вакцини – Moderna або Pfizer, незалежно від того, якою вакциною щеплена людина.

Ще 14 грудня МОЗ дозволило колоти третю дозу вакцини проти коронавірусу для людей, в яких через важкі супутні хвороби міг не сформуватися належний імунний захист. Вони можуть зробити додаткове щеплення через 28 днів після повного курсу вакцинації.

Бустерна вакцина – доза вакцини, яка має підсилювати дію попередніх. З часом ефективність від щеплення втрачається, і людський організм потребує додаткового захисту. Бустерні вакцини застосовуються проти низки інфекційних захворювань. Детальніше про бустерну дозу щеплення від коронавірусу в Україні – читайте у матеріалі ZAXID.NET.