Жінка працює вчителем трудового навчання та інформатики в Любомльському ліцеї №1 ім. Наталії Ужвій

Любомльський райсуд відхилив позов невакцинованої вчительки з вимогою повернутись до роботи у школі. Відомо, що жінка працює вчителем трудового навчання та інформатики Любомльського ліцею №1. Щеплюватись вона відмовилась, оскільки вважає вакцинацію від коронавірусу «примусовим медичним експериментом». Втім, суд вирішив, що наказ директора про відсторонення Наталії Дзей від роботи був законним, відтак, позов відхилили.

Як йдеться у рішенні Любомльського районного суду від 30 грудня, позов подавала вчителька трудового навчання та інформатики Любомльського ліцею №1 ім. Наталії Ужвій. Вона просила визнати незаконним наказ директора про відсторонення її від роботи, стягнути зарплату за час вимушеного прогулу з 8 листопада, поновити на роботі та виплатити 5 тис. грн моральної компенсації.

У позові Наталія Дзей зазначила, що за час роботи в школі в неї не було жодних порушень трудової дисципліни, всі обов'язки вона виконувала. Про те, що вакцинуватись від коронавірусу вона не буде, жінка попередила директора усно та письмово.

Свою відмову від вакцинації жінка мотивує тим, що вакцина від коронавірусу наразі перебуває на стадії клінічного випробовування. «Фактично така вакцинація є «примусовим» медичним експериментом, оскільки жодна із винайдених вакцин не пройшла четвертої фази дослідження вивчення побічних ефектів та протипоказань (...) Ні виробник вакцини, ні держава не гарантують відсутності будь-яких ускладнень або негативних наслідків після щеплення, а також не несуть відповідальності за здоров`я та життя пацієнта», – зазначила Наталія Дзей.

Суддя Степан Чишій вирішив, що директор ліцею правомірно застосував наказ про відсторонення. «Суд дійшов висновку, що відсторонення позивача від роботи було здійснено відповідачем у відповідності до норм чинного законодавства, тому підстави для визнання незаконним і скасування оспорюваного наказу відсутні», – йдеться у рішенні.

Оскаржити його можна в апеляційному суді протягом 30 днів.

Зазначимо, судова практика у таких випадках наразі неоднозначна. До прикладу, 29 грудня Ковельський міськрайонний суд задовольнив позов невакцинованої вчительки англійської мови та допустив її роботи.