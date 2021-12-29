Ковельський міськрайонний суд постановив скасувати наказ про відсторонення від роботи невакцинованої вчительки англійської мови. Управління освіти повинне виплатити їй 23 тис. грн зарплати за час вимушеного прогулу. Наразі це перше в області судове рішення щодо відсторонення невакцинованих педагогів.

Про вирок Ковельського міськрайонного суду повідомив Ковель.Медіа у середу, 29 грудня. У рішенні від 23 грудня зазначається, що позов до суду подала вчителька англійської мови Інна Семенюк. Вона просила визнати незаконним та скасувати наказ директора Гішанської гімназії про відсторонення від роботи від 8 листопада та допустити її до виконання трудових обов'язків.

Суддя Ірина Логвинюк вирішила задовольнити позов частково. Наказ про відсторонення вона визнала незаконним, також постановила виплатити вчительці зарплату за час вимушеного прогулу з 8 листопада по 23 грудня, яка становить 23,3 тис. грн. Крім цього, управління освіти повинне виплатити жінці 908 грн судових витрат і ще таку ж суму – в дохід держави.

«Рішення в частині допущення позивача до виконання своїх трудових обов'язків на посаді вчителя англійської мови Гішинської гімназії Ковельської міської ради Волинської області допустити до негайного виконання», – йдеться у рішенні.

Водночас суд вирішив не задовольняти вимогу вчительки про виплату моральної компенсації.

Зазначимо, що наразі судова практика щодо таких справ неоднозначна. До прикладу, 15 грудня Жовківський суд дозволив вчительці математики повернутись на роботу та скасував наказ про її відсторонення. Втім, 20 грудня Івано-Франківський суд відмовив у поверненні на роботу невакцинованій виховательці дитсадка.