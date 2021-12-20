Вихователька назвала рішення про відсторонення без збереження заробітної плати незаконним

Івано-Франківський суд не дозволив невакцинованій виховательці дитсадка «Колобок» Олександрі Ткачук повернутися на роботу. Жінка намагалася через суд скасувати рішення адміністрації дитячого садка про її відсторонення через відсутність вакцинації. Під час судового засідання вихователька назвала рішення про відсторонення без збереження заробітної плати незаконним, а наказ МОЗ про перелік професій, які підлягають обов’язковій вакцинації – сумнівним.

Про позов івано-франківської виховательки до адміністрації дитячого садка, яка відсторонила жінку від роботи через відсутність вакцинації у понеділок, 20 грудня, повідомило видання «Курс».

Під час судового розгляду Олександра Ткачук заявила, що наказ директора дитячого садка про відсторонення без збереження заробітної плати вважає незаконним і таким, що грубо порушує її права. Водночас наказ МОЗ про затвердження переліку професій, які підлягають обов’язковій вакцинації, на думку жінки, є доволі сумнівним підзаконним актом. Також вихователька заявила, що сімейний лікар не надала їй об’єктивної інформації про ефективність профілактичних щеплень та можливі поствакцинальні ускладнення, як і не надала будь-яких письмових довідок щодо протипоказань чи, навпаки, показань щодо щеплення.

««Враховуючи наведене просить суд визнати незаконним і скасувати наказ про відсторонення від роботи, поновити на роботі на посаді виховательки дитсадка №6 «Колобок» та стягнути з дитсадка заробітну плату за період відсторонення», – зазначено у позовній заяві», – зазначено у позовній заяві.

Представник дитсадка під час судового розгляду зазначив, що за місяць до відсторонення позивачки усі працівники дитячого садка були поінформовані, що працівників, які ухиляються від вакцинації проти Covid-19 та не нададуть медичного висновку про наявність протипоказів до вакцинації, буде відсторонено від роботи в установленому порядку.

Водночас суддя Олена Татарінова звернула увагу на те, що держава, встановивши відсторонення педагогічних працівників від виконання обов`язків, які не мають профілактичного щеплення, реалізує свій обов`язок щодо забезпечення безпеки життя і здоров`я всіх учасників освітнього процесу, в тому числі й самих дітей.

«Суд визнає, що відсторонення позивача від роботи означало втрату заробітної плати і як наслідок позбавлення засобів існування. Однак це було прямим наслідком її рішення свідомо обрати саме цей шлях для себе особисто, відмовитися від виконання юридичного обов`язку, метою якого є захист здоров`я. Вимога про обов`язкову вакцинацію населення проти особливо небезпечних хвороб, з огляду на потребу охорони громадського здоров`я, а також здоров`я зацікавлених осіб, є виправданою. Тобто в даному питанні превалює принцип важливості суспільних інтересів над особистими, однак лише у тому випадку, коли таке втручання має об`єктивні підстави тобто було виправданим», – йдеться у матеріалах справи.

Вислухавши пояснення сторін та дослідивши матеріали справи, суддя Івано-Франківського суду Олена Татарінова прийняла рішення відмовити Олександрі Ткачук в задоволенні позову до дитсадка №6 «Колобок» про визнання незаконним та скасування наказу про відсторонення від роботи, поновлення на роботі та стягнення заробітної плати. На рішення суду ще може бути подана апеляційна скарга.

Зазначимо, схожа ситуація була із відстороненою за відсутність щеплення від Covid-19 вчителькою у селі Сопошин Львівського району. Втім, Жовківський суд, навпаки, скасував відсторонення з роботи невакцинованої вчительки і з 10 січня вона має повернутись на роботу, попри те, що досі нещеплена.