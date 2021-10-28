Поштарка не пояснювала на суді, що штовхнуло її на злочин

Рівненський районний суд оштрафував на 8,5 тис. грн завідувачку поштового відділення в селі Нова Українка, що за 15 км від Рівного, за привласнення нарахованої іншій людині субсидії. Через місяць Оксана Д. ще й підробила у відомості підпис одержувача.

У квітні 2020 начальниця відділення поштового зв`язку у селі Нова Українка Рівненського району Оксана Д. отримала кошти на виплату субсидій у готівковій формі у сумі 19,8 тис. грн. З цієї суми вона взяла собі 2,4 тис. грн, призначені для виплати субсидії іншій людині. Пізніше, у травні, завідувачка відділення підробила підпис тієї людини у відомості.

Згодом про цей випадок стало відомо поліції, відкрили кримінальне провадження за кількома статтями Кримінального кодексу. Оксана Д. повністю відшкодувала завдані управлінню соцзахисту збитки. Вона визнала свою провину, розкаялася й сприяла слідству. Які саме обставини підштовхнули жінку до крадіжки, вона на суді не пояснювала. Зважаючи на те, що кошти були присвоєні посадовою і матеріально відповідальною особою, яка підробила підпис у відомості, щоб приховати злочин, суддя Сергій Коробов за сукупністю злочинів оштрафував Оксану Д. на 8,5 тис. грн з позбавленням на рік права обіймати матеріально відповідальні посади на будь-якому підприємстві. Вирок може бути оскаржений.