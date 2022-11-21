Тіло задушеної 21-річної дівчини 12 лютого знайшов місцевий рибалка

Райсуд на Хмельниччині призначив 11 років ув'язнення чоловікові, який в лютому його року задушив свою знайому. Відомо, що він проводив 21-річну дівчину додому, коли між ними раптом виникла сварка. Під час конфлікту зловмисник задушив дівчину, а тоді кинув її тіло в кущах, де його наступного дня знайшов місцевий рибалка. У суді вбивця так і не визнав провину.

Як повідомляла поліція, злочин чоловік скоїв ввечері 11 лютого у селі Кульчинки Красилівської громади. 35-річний чоловік проводжав додому 21-річну дівчину. Дорогою між ними виник конфлікт, в ході якого нетверезий чоловік схопив подругу за горло та задушив. Переконавшись, що потерпіла не дихає, вбивця відтягнув її в кущі, де і залишив.

Тіло загиблої знайшов місцевий рибалка наступного дня, 12 лютого. Воно перебувало за декілька метрів від дому, де жила дівчина.

Про вирок Красилівського райсуду стало відомо у понеділок, 21 листопада, після повідомлення прес-служби прокуратури Хмельниччини. Відомо, що своєї провини чоловік так і не визнав. Натомість суд на основі доказів визнав винуватість чоловіка. «За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури суд визнав винним 35-річного чоловіка в умисному вбивстві. Вироком Красилівського районного суду його засуджено до 11 років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

Вирок наразі не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.