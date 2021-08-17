Чоловік ловив рибу забороненою 60-метровою сіткою

У Луцьку в центральному парку ім. Лесі Українки на гарячому спіймали рибалку, який ловив рибу сіткою у одному з каналів. Сітку вилучили на місці, а на порушника склали адмінпротокол, за яким йому загрожує до 680 грн штрафу.

Як повідомили у Волинському рибоохоронному патрулі, чоловік рибалив на одному з каналів центрального парку міста о 14:30 в вівторок, 17 серпня. Під час спільного рейду з поліцією працівники рибоохоронного патруля помітили, що чоловік ловив рибу забороненою сіткою, довжиною в 60 м.

«Варто зазначити, що любителі-рибалки, які перебували на водоймі та протягом тривалого часу спостерігали за протиправними діями браконьєра жодним чином не сприяли розкриттю адмінправопорушення та не повідомили відповідні контролюючі органи», – йдеться у повідомленні.

На рибалку оформили адмінпротокол за ч.4 статті 85 КУпАП (риболовля за допомогою заборонених знарядь), що карається штрафом до 680 грн та конфіскацією заборонених знарядь лову. У рибоохоронному патрулі зазначили, що заборонену сітку вилучили одразу на місці.

Канали центрального парку Луцька неодноразово зариблювали. Востаннє це відбувалось 12 квітня. Тоді у канали запустили понад 150 кг коропа та білого амура.