Посадовець вимагав хабар від фермера, який займається розведенням риби

Головного інспектора «Рибного патруля» на Львівщині затримали під час отримання 30 тисяч гривень хабара. Суд наклав арешт на його нерухоме майно, а інспектора посадили під домашній арешт.

Хабар рибінспектор вимагав за обіцянку фермеру не перешкоджати вирощуванню та реалізації риби.

«Під час перевірки інспектор виявив, що в одному із фермерських господарств розводять у ставках рибу без необхідних документів. А договір оренди земельної ділянки між фермером та Жовківською районною радою завершився ще у серпні минулого року. Посадовець склав адмінпротокол і повідомив фермеру, що продовжити роботу чоловік зможе лише після того, як інспектор узгодить це з начальником управління Державного рибного господарства на Львівщині. Інспектор зазначив, що вони «заплющать очі» на порушення за 30 тисяч гривень», – повідомили у прес-службі ДБР.

Під час зустрічі інспектор сказав підприємцю покласти гроші у його машину. В цей момент його і затримали. Його відсторонили від посади та обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

У ДБР також додали, що фермер заздалегідь подав усі необхідні документи для продовження строку оренди земельної ділянки, проте з невідомих причин його запит не розглянули.

Як повідомляють «Наші гроші. Львів», підозру оголосили інспектору відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль» Львівщини Юрію Таратулі, який вимагав хабар від директора СФГ «Короп». Личаківський районний суд Львова наклав арешт на нерухоме майно рибінспектора – дві земельні ділянки, приватний будинок, пилораму, насосну та млин. А самого інспектора посадили під домашній арешт на 60 днів.