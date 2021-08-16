На місці працівники лісової охорони затримали чотирьох мешканців сусіднього села Ветли

На Волині біля сіл Ветли та Мукошино Камінь-Каширського району браконьєри вбили самця козулі. Лісова охорона затримала на місці чотирьох чоловіків. У їхньому автомобілі знайшли зброю без належних документів. Відомо, що всі четверо живуть у сусідньому селі Ветли. Лісівники викликали на місце слідчо-оперативну групу. На порушників складуть адмінпротоколи за статтею 86, покарання за яке передбачає штраф до 2 тис. грн або позбавлення права на полювання до трьох років.

Як повідомила прес-служба Волинського обласного управління лісомисливського господарства, інцидент стався вночі 15 серпня у неділю між селами Ветли та Мукошино Камінь-Каширського району, на території угідь товариства мисливців та рибалок. Там працівники лісової охорони під час вечірнього рейду знайшли вбитого самця козулі. Також на місці перебували четверо чоловіків. Поруч в автомобілі знайшли 5 одиниць зброї, одна з яких не мала документів про реєстрацію.

Працівники лісової охорони затримали чотирьох браконьєрів. Вдалося встановити, що вони проживають неподалік, у сусідньому селі Ветли. На місце викликали слідчо-оперативну групу.

У прес-службі поліції Волині в коментарі ZAXID.NET уточнили, що браконьєри обійдуться адміністративним покаранням. Працівники лісової охорони складуть адмінпротокол за ч.2 статті 86 (порушення правил полювання забороненими знаряддями), покарання за яке передбачає штраф до 2040 грн або позбавлення права на полювання до трьох років.