За скоєне держреєстратору загрожує до восьми років ув'язнення

Поліція затримала 40-річного державного реєстратора, який незаконно зареєстрував право власності на об’єкт незавершеного будівництва в Івано-Франківську. Реальному власнику недобуду завдали збитків на 800 тис. грн. Посадовцю вже повідомили про підозру, за скоєне йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Як у п’ятницю, 24 лютого, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, кібреполіцейські встановили, що 40-річний чоловік, працюючи на посаді державного реєстратора однієї із сільських рад Прикарпаття, незаконно зареєстрував право власності на об’єкт незавершеного будівництва, що розташований в Івано-Франківську.

«Рішення про зміну власника фігурант зробив на підставі підроблених документів. В результаті протиправної діяльності фігурант завдав збитків законному власнику на понад 800 тисяч гривень», – йдеться у повідомленні.

Поліція вже оголосила про підозру 40-річному держреєстратору за ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в комп'ютерах) та ч. 3 ст. 365-2 ККУ (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги). Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.