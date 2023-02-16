СБУ затримала і посадовицю, і її цивільного чоловіка, який безпосередньо отримував гроші від підприємця

СБУ затримала начальницю Чернівецького райвідділу державної виконавчої служби під час отримання 300 тис. грн хабаря за закриття виконавчих проваджень. За даними слідства, посадовиця отримала гроші від підприємця, який просив закрити справу про стягнення з нього 900 тис. грн заборгованості. Готівку чиновниці передавав її чоловік, якого також затримали після одержання чергової частини грошей.

Як у четвер, 16 лютого, повідомила прес-служба СБУ, чиновниця Державної виконавчої служби запропонувала підприємцю «вирішити проблему», закрити виконавче провадження проти нього і попросила за це третину від суми заборгованості.

«Посадовиця вимагала хабар від приватного підприємця за закриття виконавчих проваджень щодо примусового стягнення з нього заборгованості на суму понад 900 тис. грн. До протиправної діяльності зловмисниця залучила свого чоловіка. Спочатку він отримав 100 тис. грн, а під час отримання другої частини «винагороди» спільника затримали правоохоронці на одній із вулиць смт Глибока», – йдеться у повідомленні СБУ.

У прес-службі Чернівецької обласної прокуратури уточнюють, що кошти чиновниця виконавчої служби отримала від підприємця, який є іноземцем. Одразу після одержання другої частини суми хабаря у 200 тис. грн начальницю та її пособника затримали правоохоронці. Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Вирішується питання щодо обрання особам запобіжних заходів.