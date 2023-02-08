Посадовців звинувачують у махінаціях з електронною системою

Служба безпеки України заявила, що зібрала «неспростовні докази вини» посадовців Національної спілки архітекторів України, які займалися махінаціями у будівельній сфері.

Як повідомила прес-служба відомства у середу, 8 лютого, під час обшуків були виявлені докази злочинних дій. Посадовцям спілки повідомлено про підозру.

За даними спецслужби, підозрювані «видавали» нові сертифікати атестації архітекторів, хоча не мали на це права. Аби «схема» працювала, вони незаконно змінювали персональні дані архітекторів у раніше виданих сертифікатах.

Для цього представник Національної спілки архітекторів, за вказівкою керівника, передав третій особі свій електронний ключ для входу в електронну систему. За його допомогою та через прогалини в протоколах безпеки системи, було здійснено несанкціоноване втручання та зміну особистих даних в старих сертифікатах архітекторів з окупованого Криму на необхідних «новостворених».

«Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили електронний ключ доступу до системи, комп’ютерну техніку та інші цифрові носії інформації з доказами злочинних дій, що було підтверджено відповідною судовою комп’ютерно-технічною експертизою», – йдеться у повідомленні.

Підозру оголошено керівнику Національної спілки архітекторів, його заступниці та IT фахівцю, що безпосередньо здійснював втручання, за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Жодних імен в СБУ не називають, але згідно з даними з відкритих джерел, найімовірніше йдеться про 66-річного президента спілки Олександра Чижевського.

11 листопада минулого року у Національній спілці архітекторів вже проходили обшуки СБУ, повідомляла заступниця голови Архітектурної Палати НСАУ Анна Кирій. Тоді вона зазначила, що обшуки почались одночасно у приміщеннях Спілки, компанії, якою володіє президент Спілки архітекторів Олександр Чижевський, у квартирі секретаря атестаційної комісії та в IT-спеціаліста організації.

За словами Чижевського в ухвалі суду сказано, що Спілка надавала право трудової діяльності архітекторам у незаконний спосіб і в незаконний спосіб втрутилися в єдину електронну систему у будівництві, пише «Суспільне Культура».

У Спілці переконані, що здійснювали діяльність – сертифікацію архітекторів, підвищення їх кваліфікації, здійснення відповідної валідації тих сертифікатів, які цього потребували, допомогу архітекторам реєструвати проекти у єдину електронну систему – законно.

На думку працівників Спілки, такі дії можуть також бути відповіддю на позицію архітектурної спільноти щодо містобудівного законопроекту №5655. У лютому 2022 року архітектурна спільнота проаналізувала останню редакцію цього законопроекту й зауважила, що найбільші недоліки так і не були прибрані.