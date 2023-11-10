Лікаря затримали на гарячому, під час отримання хабара

Лікаря військово-лікарської комісії однієї із лікарень Хмельниччини затримали на вимаганні хабара у військовозобов’язаного чоловіка. За 1,5 тис. доларів медик сприяв у отриманні довідки про непридатність до служби.

Про викриття лікаря повідомила прес-служба спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону у п’ятницю, 10 листопада. Як встановило слідство, 66-річний медик вимагав у хворого військовозобов’язаного 1,5 тис. доларів за встановлення діагнозу, на основі якого чоловіка визнали б непридатним до служби.

«Лікар сказав пацієнту залишити йому свою картку обстеження і медичного огляду та чекати дзвінка. Незадовго, 8 листопада, підозрюваний зателефонував і повідомив, що документи готові, після чого призначив зустріч на ранок наступного дня», – йдеться у повідомленні.

Затримали медика «на гарячому», під час отримання обумовленої суми хабаря. Слідчі повідомили йому про підозру за ч.3 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом). Наразі вирішується питання про обрання для нього міри запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Зауважимо, що у разі доведення вини йому загрожує від трьох до восьми років тюрми з конфіскацією майна.