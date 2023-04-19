Луцький суд закрив справу щодо двох колишніх податківців, яких звинувачували в отриманні 400 тис. грн хабара. Справу закрили через завершення строків давності. Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду, про яку повідомляє видання «Сила правди».

Зазначимо, що лютому 2015 року заступника начальника волинської податкової Руслана Вандьо та начальника відділу податкового та митного аудиту Віктора Полюховича затримали на вимаганні і отриманні від підприємства «Кроноспан UA» 400 тис. грн. За гроші вони мали не вносити у акти перевірки порушення податкового законодавства підприємством.

Співучасникам оголосили підозру за ч. 4 ст. 368 ККУ (одержання хабара). Печерський суд дозволив посадовцям вийти під заставу.

Судячи з ухвал, представники обвинувачених робили все, аби затягнути розгляд справи. До прикладу, на другому році розгляду справи по суті захист заявив відвід усьому складу суду. Попри застереження прокурора, що це ніщо інше, як затягування процесу, відвід задовольнили, а новій колегії суддів довелося почати розгляд справи з нуля. Згодом Генеральна прокуратура України вирішила замінити й прокурора.

Засідання часто переносили через неявку когось з обвинувачених, або ж захисників. Наприклад, з листопада 2017 по жовтень 2019 засідання переносили 18 разів.

У березні 2023-го захисники Вандьо і Полюховича надіслали на електронну пошту Луцького міськрайонного суду листи-клопотання про закриття кримінального провадження у зв’язку із закінченням строків давності. Мовляв, з моменту злочину минуло більше 5 років. Прокурор був не проти, тож колегія суддів на чолі з Андрієм Сівчуком їх задовольнила.