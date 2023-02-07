Посадовців Укртрансбезпеки затримали в Луцьку під час отриманні чергового траншу хабарів

У Луцьку СБУ затримала двох посадовців Укртрансбезпеки на хабарах від перевізників. За 100 доларів чоловіки обіцяли поза чергою пропускати вантажівки через пункт пропуску «Ягодин». Допомагав їм третій спільник – колишній працівник Укртрансбезпеки. Усіх трьох фігурантів затримали під час отримання хабарів. В разі доведення вини їм загрожує до десяти років тюрми.

Про викриття посадовців стало відомо в вівторок, 7 лютого, після повідомлення прес-служби СБУ Волині. Як встановили слідчі, група посадовців Держслужби України з безпеки на транспорті пропонували перевізникам своє сприяння у пропуску поза чергою вантажівок через міжнародний пункт пропуску «Ягодин».

Чиновники обіцяли вносити автомобілі поза чергою в інформаційну систему «єЧерга». Свої послуги посадовці оцінювали в 100 доларів за один автомобіль. «Співробітники СБУ задокументували кілька таких фактів отримання неправомірних коштів. Також встановлено, що зловмисники вимагали хабарі і від волонтерських організацій та благодійних фондів. Співробітники Служби безпеки затримали трьох осіб під час одержання чергової партії хабарів», – йдеться у повідомленні.

Як уточнюють в прес-службі прокуратури Волині, всього зловмисники встигли отримати 1,2 тис. доларів. Також додають, що один з затриманих є колишнім працівником Укртрансбезпеки, який допомагав своїм спільникам.

Трьом фігурантам розслідування вже вручили підозри за ч.3 ст. 368 ККУ (отримання хабара). Двох посадовців незабаром мають відсторонити від посад. Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Підозрюваним загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

