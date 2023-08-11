Посадовців затримали ввечері 10 серпня

Начальника Держпродспоживслужби у Львівській області Євгена Баркита та начальника одного з відділів цієї установи викрито на хабарництві – вони пропонували працівнику поліції по дві тисячі доларів щомісяця за нереагування на порушення у Держпродспоживслужбі.

У прокуратурі не повідомляють прізвище затриманого, але, за офіційними даними, Держпродспоживслужбу Львівщини зараз очолює Євген Баркит.

В Офісі генпрокурора повідомили, що посадовцям оголосили про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція та надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище) і затримали в порядку ст. 208 КПК України на гарячому.

Підозрюваних у пропозиції хабаря затримали (фото прокуратури)

За даними слідства, посадовці Держпродспоживслужби запропонували працівнику правоохоронного органу щомісяця платити 2 000 доларів США. За це працівники поліції повинні були не реагувати на адміністративні та кримінальні правопорушення, вчинені службовцями Держпродспоживслужби.

Після пропозиції одержання хабаря, поліцейський звернувся із заявою до правоохоронних органів та надалі діяв під їх контролем.

Загалом задокументовано факт надання неправомірної вигоди на загальну суму 4 000 доларів США. Слідчі дії тривають. Вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів та відсторонення від посад.

Затримання відбулося у четвер, 10 серпня. За даними львівських ЗМІ, другий затриманий – Теодозій Денисяк, начальник відділу реєстрації сільськогосподарської техніки Держпродспоживслужби у Львівській області.