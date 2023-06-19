До злочинної групи входили четверо учасників

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели спецоперацію, під час якої затримали керівництво Держпродспоживслужби Харківської області. За інформацією ДБР, чиновники, користуючись своїми посадами, тривалий час тероризували місцевих підприємців з вимогою сплачувати хабарі.

ДБР стверджує, що керівник Держпродспоживслужби в Харківській області та начальник одного з районних управлінь відомства створили організовану злочинну групу, до якої також залучили працівника служби та цивільну особу. У кожного з учасників була своя роль: від загального керівництва діями групи до пошуку потенційної жертви та обкладання її даниною. ДБР не назвало імені затриманого керівника, але за інформацією сайту головного управління Держпродспоживслужби у Харківській області, станом на 19 червня його очолює Олена Петренко.

«Гроші фігуранти вимагали у підприємців, залякуючи їх штучними перевірками та різними санкціями й штрафами. Зокрема, слідство задокументувало, як посадовці поставили умову одному з підприємств, яке займається виробництвом м’ясної продукції. Вони від вимагали підприємця віддавати їм по 30 тисяч щомісячно. У разі відмови обіцяли чималі проблеми, аж до зупинення діяльності», – йдеться в повідомленні ДБР.

В Офісі генпрокурора уточнили, що загалом учасники групи отримали від підприємця 90 тис. грн.

Усіх чотирьох членів організованої злочинної групи затримали після одержання чергової «місячної плати». Під час обшуків у службових приміщеннях та на місцях проживання учасників групи правоохоронці вилучили понад 100 тис. доларів США і 5 тис. євро.

Затриманим повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди організованою групою осіб. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави від 800 тис. до 1 млн грн. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.