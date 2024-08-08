Відкриття заводу Kernel у Старокостянтинові відбулося у квітні 2024 року

У ніч на 7 серпня внаслідок російської атаки дронами отримав пошкодження й зупинився найбільший олійноекстракційний завод агрохолдингу Kernel, що розташований у Хмельницькій області. Про це компанія повідомила 8 серпня на Варшавській фондовій біржі.

«Нещодавно найбільший олійноекстракційний завод Kernel, що розташований на заході України, постраждав через масовану атаку безпілотників з боку Росії. Роботи на активі було призупинено, а пожежу, що виникла внаслідок обстрілу, – ліквідовано. На щастя, обійшлося без постраждалих. Наразі компанія оцінює масштаби збитків та пов’язані втрати», – йдеться у повідомленні.

За інформацією пресслужби Хмельницької ОВА, 7 серпня внаслідок падіння уламків були пошкоджені резервуари для зберігання та приміщення цеху одного з виробничих підприємств області. Як з’ясувалося, йшлося про Старокостянтинівський олійноекстракційний завод у Хмельницькій області. Він почав роботу в середині квітня 2024 року й став першим і найбільшим заводом, який агрохолдинг Kernel побудував на заході України.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, у ніч на 7 серпня Росія атакувала Україну 30 безпілотниками типу Shahed. Силам ППО вдалося збити усі ворожі дрони над територією Київської, Хмельницької, Вінницької, Миколаївської, Херсонської, Харківської та Черкаської областей.

Додамо, що Kernel – найбільший агрохолдинг України з земельним банком понад 500 тис. га. Був заснований у 1995 році Андрієм Веревським. Станом на сьогодні Kernel є найбільшим виробником та експортером соняшникової олії в Україні, а також одним із провідних постачальників агропромислової продукції на міжнародному ринку. На частку компанії припадає близько 15% світового експорту соняшникової олії і 18% експорту зернових.