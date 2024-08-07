Сили оборони знищили 30 ворожих ударних дронів противника

У ніч проти середи, 7 серпня, російські окупанти атакували Україну 30 безпілотниками типу «Shahed», усі ворожі дрони вдалося збити. Противник запускав ворожі дрони із районів Приморсько-Ахтарська та Єйська Російської Федерації. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

«Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 30 ударних безпілотників. Застосовано сили та засоби мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітних ракетних підрозділів та РЕБ Повітряних сил», – написав Олещук.

Сили оборони збили усі ворожі БпЛА над територією Київської, Хмельницької, Вінницької, Миколаївської, Херсонської, Харківської та Черкаської областей.

Інфографіка Повітряних сил

Деталі нічної атаки на Україну 7 серпня

Тричі вибухи лунали на Хмельниччині під час нічної атаки БпЛА типу «Shahed» на регіон, повідомляло «Суспільне». Згодом Сергій Тюрін, очільник Хмельницької ОВА, розповів, що вночі під час повітряної тривоги сили ППО в межах області знешкодили чотири ворожі БпЛА типу «Shahed».

«Постраждалих чи травмованих немає. Разом з тим, через падіння уламків пошкоджено резервуари для зберігання та приміщення цеху одного з виробничих підприємств області. На місці працюють усі відповідні служби», – сказав Тюрін.

За інформацією Київської ОВА зранку 7 серпня на території області зафіксували ворожі безпілотники. Адміністрація регіону попередила про роботу сил ППО. Наразі інформації про наслідки атаки немає.

У Сумській ОВА повідомили, що у ніч на 7 серпня у небі над Сумщиною підрозділи Збройних сил знищили ворожу балістичну ракету. Про наслідки ракетної атаки на регіон не зазначається.

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що уночі над областю сили та засоби ППО знищили 14 безпілотників типу «Shahed». Зазначається, що внаслідок бойової роботи та падіння уламків виникло дві пожежі сухостою на відкритих територіях у Миколаївському та Баштанському районах, які вже загасили. Постраждалих немає.