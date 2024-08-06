Росіяни випустили чотири балістичні ракети та дві керовані авіабомби

У ніч на вівторок, 6 серпня, російські окупанти вдарили ракетами та безпілотниками по Україні. Загалом росіяни випустили 22 боєприпаси по чотирьох областях України, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Повітряна тривога розпочалася ввечері 5 серпня та тривала приблизно шість годин. Атаку росіяни здійснили:

чотирма балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 з Воронезької області Росії;

двома КАР Х-59 з повітряного простору над Азовським морем;

16 ударними безпілотниками Shahed з тимчасово окупованого мису Чауда в Криму та російського Курська.

Командувач Повітряних сил уточнив, що балістику окупанти застосували для атаки на Київ.

«Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил. В результаті протиповітряного бою збито дві балістичні ракети “Іскандер-М”/KN-23, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 15 ударних БпЛА у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях», – повідомив Микола Олещук.

Результат роботи ППО у ніч на 6 серпня

Наслідки нічної російської атаки

Голова Київської ОДА Руслан Кравченко повідомив, що всі ворожі цілі в області вдалося збити, і жоден снаряд не влучив в об’єкти житлової та критичної інфраструктури. Постраждалих внаслідок атаки немає, проте є ушкодження будівель від уламків. Зокрема, станом на 08:00 вже зафіксували вибиті вікна в на першому та другому поверхах одного з багатоквартирних будинків, де розташовані нежитлові приміщення, ушкодження на двох АЗС та в багатоповерховому офісі. Крім того, пошкоджений будинок лісника.

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що над областю вдалося збити три безпілотники Shahed. За його словами, наразі повідомлень про постраждалих чи пошкодження не надходило.