Росіяни вночі атакували Україну 24 ударними дронами
Всі ворожі БпЛА знищила українська ППО
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У ніч на понеділок, 5 серпня, російські окупанти вчергове випустили по Україні ударні безпілотники Shahed. Усі дрони росіян вдалося збити, повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.
Повітряну тривогу через загрозу застосування БпЛА оголосили приблизно об 23:00 4 серпня. Дрони атакували Україну протягом всієї ночі – близько 07:00 Повітряні сили оголосили про відбій тривоги.
«Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 24 ударні дрони», – повідомив Микола Олещук.
Результат роботи ППО у ніч на 5 серпня
Росіяни атакували сім областей України з російських Приморсько-Ахтарська та Курська. Дрони збили в межах таких областей:
- Київська;
- Вінницька;
- Кіровоградська;
- Харківська;
- Сумська;
- Полтавська;
- Дніпропетровська.
В результаті роботи української ППО всі 24 російських безпілотники знищили. Наразі у місцевих ОВА не уточнювали, чи є руйнування або постраждалі внаслідок нічної атаки.
Нагадаємо, 31 липня окупанти масовано атакували дронами Київщину. За даними ОВА, росіяни атакували область понад трьома десятками дронів за ніч – обстріл став наймасованішим за 2024 рік за кількістю застосованих БпЛА.