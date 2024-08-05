Окупанти атакували українські області з двох регіонів Росії

У ніч на понеділок, 5 серпня, російські окупанти вчергове випустили по Україні ударні безпілотники Shahed. Усі дрони росіян вдалося збити, повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

Повітряну тривогу через загрозу застосування БпЛА оголосили приблизно об 23:00 4 серпня. Дрони атакували Україну протягом всієї ночі – близько 07:00 Повітряні сили оголосили про відбій тривоги.

«Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 24 ударні дрони», – повідомив Микола Олещук.

Результат роботи ППО у ніч на 5 серпня

Росіяни атакували сім областей України з російських Приморсько-Ахтарська та Курська. Дрони збили в межах таких областей:

Київська;

Вінницька;

Кіровоградська;

Харківська;

Сумська;

Полтавська;

Дніпропетровська.

В результаті роботи української ППО всі 24 російських безпілотники знищили. Наразі у місцевих ОВА не уточнювали, чи є руйнування або постраждалі внаслідок нічної атаки.

Нагадаємо, 31 липня окупанти масовано атакували дронами Київщину. За даними ОВА, росіяни атакували область понад трьома десятками дронів за ніч – обстріл став наймасованішим за 2024 рік за кількістю застосованих БпЛА.