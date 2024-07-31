Вночі росіяни атакували Київ десятками ударних БпЛА

В ніч на середу, 31 липня, російські військові здійснили масовану атаку на столицю України. Окупанти випустили по Києву та області десятки ударних БпЛА. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Повітряну тривогу на Київщині оголосили о 22:55. У Повітряних силах попереджали, що росіяни атакують Україну ударними безпілотниками. Більшість дронів камікадзе окупанти спрямували на Київ. Вони насувались на столицю хвилями з усіх можливих напрямків. Близько 00:10 у КМВА повідомили, що біля Києва працює ППО.

За даними КАВА, вночі українська протиповітряна оборона знищила три десятки ворожих безпілотників в повітряному просторі Києва та на підступах. Станом на 06:18 попередньо обійшлося без постраждалих та руйнувань.

«Це була вже сьома атака Києва ворожими дронами у липні! Вона стала для столиці наймасованішою за 2024 рік за кількістю застосованих БпЛА», – зазначили у КМВА.

О 06:33 у Києві знову оголосили повітряну тривогу. За даними Повітряних сил, на місто насувається нова хвиля ударних БпЛА.

О 07:51 у КМВА повідомили, що під час другої хвилі атаки жоден безпілотник своєї мети не досяг.

Як повідомили у ДСНС України, внаслідок падіння уламків БпЛА на Київщині вночі сталась пожежа у житловому будинку, яку ліквідували рятувальники. Будівля зазнала часткових руйнувань

Пожежа у житловому будинку на Київщині, спричинена падінням уламків БпЛА

Доповнено. Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, загалом вночі росіяни атакували Україну однією ракетою Х-59 та 89 ударними БпЛА типу Shahed. Дрони-камікадзе російські військові запускали з районів Єйськ, Сеща, Курськ, Приморсько-Ахтарськ. Основний напрямок удару – Київщина. Українські захисники збили всі 89 російських безпілотника та ракету Х-59, якою окупанти атакували Миколаївщину.

«До відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи усіх Сил оборони України, тактична авіація Повітряних Сил та армійська авіація Сухопутних військ, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил», – розповів Микола Олещук.

Командувач Повітряних сил зазначив, що таку ж кількість шахедів окупанти застосовували у новорічну ніч 1 січня 2024 року.