У понеділок зранку, 25 березня, російські військові завдали удару по Києву. Про ракетну атаку повідомили Повітряні сили. За попередніми даними, росіяни атакували Київ гіперзвуковими ракетами «Циркон».

Повітряні сили о 10:28 повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Очевидці повідомляють що вибухи стались майже одразу після оголошення повітряної тривоги у місті. ЗА даними ПС, обидві ракети збили.

За попередньою інформацією, внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки на Київ пошкоджено багатоповерховий будинок в Печерському районі. Також, попередньо, зафіксовано падіння уламків в Солом’янському та Дніпровському районах. Також внаслідок атаки зруйновано частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Бойчука. Там постраждало двоє людей, зруйновані спортивна зала, конгрес-хол та виставковий центр.

Представники Повітряних сил наразі не уточняли, чим саме було завдано удару, але, враховуючи мінімальний проміжок часу між початком тривоги та безпосередньо ударами, росіяни атакували Київ гіперзвуковими ракетами. Збройні сили України згодом уточнили, що попередньо, Київ атакували гіперзвуковими ракетами «Циркон».

Telegram-канал monitor, який спеціалізується на моніторингу ворожої авіації, зазначив, що ймовірно стався пуск декількох гіперзвукових ракет «Циркон» з території Криму. Росіяни вже використовували ці ракети для ударів по Києву 7 лютого.

«Як і у минулий раз пуск “Цирконів” проводився з вертикальних пускових контейнерів з Криму. Декілька ракет подолали відстань у 580 км до Києва за ~3хв, що дає змогу оцінити швидкість ракет як 11600 км/год, що є гіперзвуком», – йдеться в повідомленні.