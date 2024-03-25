Уламки безпілотника впали на енергооб'єкт на Одещині

У ніч на понеділок, 25 березня, російські окупанти вчергове атакували південні регіони України ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу на Одещині та Миколаївщині є пошкодження на енергооб’єктах та житлових будівлях. Крім того, щонайменше 11 людей у Миколаївській області отримали поранення від уламків, повідомили у прес-службі Сил оборони півдня.

Росіяни випустили по областях вночі вісім дронів-камікадзе Shahed-131/136 з акваторії Чорного моря. По чотири безпілотники сили ППО на Одещині та Миколаївщині.

«Перед атакою дронами з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, намагаючись зашкодити роботі ППО, російські терористи випустили по Одещині протирадіолокаційну ракету Х-31П. Ракета втратила бойову спроможність в повітрі», – повідомили у прес-службі Сил оборони півдня.

Окупанти влучили по енергетичному об’єкту на Миколаївщині, внаслідок чого загорілась пожежа. Її ліквідували, постраждалих немає. Водночас дрони, які атакували житлову забудову Миколаєва, зруйнували двоповерховий житловий будинок у приватному секторі.

«Вибуховою хвилею побито кілька навколишніх будинків. За попередніми даними 11 людей отримали поранення, 2 госпіталізовано, іншим надано допомогу на місці», – повідомили у Силах оборони.

Крім того, уламки збитого дрона впали на енергетичний об’єкт на Одещині, внаслідок чого почалася пожежа. Через це сталося знеструмлення частини Одеси та прилеглих сіл і селищ. Наразі тривають ремонтні роботи, без постраждалих.

У прес-службі Повітряних сил уточнили, що росіяни випустили по Миколаївській та Одеській областях дев’ять безпілотників, вісім із яких вдалося збити.

Результат роботи ППО на Одещині та Миколаївщині

Нагадаємо, 24 березня Львівську область атакували російські ракети та безпілотники. Йдеться про 19 крилатих ракет та сім БПЛА в зоні відповідальності ПвК «Захід», частину з яких вдалося збити.