Податкова попередила про ризики дроблення бізнесу

Схеми штучного поділу компаній на десятки ФОПів дедалі частіше стають об’єктом перевірок. Головне управління Державна податкова служба України в Одеській області пояснило, за якими ознаками визначають дроблення бізнесу та чому такі практики вважають ухиленням від сплати податків.

Під дробленням бізнесу мають на увазі штучне поділення однієї середньої або великої компанії на кілька менших суб’єктів господарювання, зазвичай ФОПів, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Такий підхід дозволяє формально залишатися в межах лімітів доходу та зменшувати податкове навантаження, однак його мета – виключно ухилення від повної сплати податків.

Серед ключових ознак податківці називають використання однієї IP-адреси для касових апаратів та терміналів, спільну адресу реєстрації, одну торгову точку, єдиний бренд, загальний склад, а також спільних бухгалтерів, працівників і ресурсну базу.

За ухилення через штучне дроблення бізнесу передбачені штрафи, донарахування податків та у разі великих сум – кримінальна відповідальність. Крім фінансових наслідків, такі схеми можуть ускладнити управління компанією та підірвати довіру партнерів і клієнтів.

Як писав ZAXID.NET, податкова оштрафувала торгову мережу електроніки Ябко на загальну суму 36 млн грн. Штрафи отримали як основна компанія мережі – ТзОВ «Спешлтех», так і пов’язані з нею ФОПи. Податкова виявила порушення під час перевірок магазинів, зокрема невидачу фіскальних чеків і відсутність документів про походження товару. Компанія та ФОПи оскаржують штрафи в судах.