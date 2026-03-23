Переправника затримали біля автовокзалу під час отримання 10 тис. доларів

В Ужгороді під час отримання 10 тис. доларів від ухилянта затримали 38-річного донеччанина, який налагодив канал незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Йому загрожує до 9 років ув’язнення.

Як розповіли у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби у понеділок, 23 березня, донеччанин наразі проживає на Закарпатті, працюючи тренером з боксу в спортивному центрі. Він сам підшуковував клієнтів, знаходив їм тимчасове помешкання в Ужгороді, надавав маршрут та проводив інструктаж з перетину кордону.

«Цього разу тренер зобов’язався переправити з України до Словаччини жителя Харківської області. Його затримали поблизу залізничного вокзалу, де той зустрів клієнта та одержав від нього 10 тис. доларів. Правоохоронці вилучили мобільний телефон переправника, його автомобіль та гроші», – зазначили в ДПСУ.

Підозрюваного взяли під варту з правом внесення застави у розмірі 266 тис. грн. За незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України (ч.3 ст.332 ККУ) йому загрожує від семи до дев'яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років з конфіскацією майна.