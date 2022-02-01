У вівторок, 1 лютого, у Будинку воїна провели щомісячну донорську акцію Red Brunch. Всі охочі могли прийти та здати кров для недужих. День Донора від проекту «Я, Ніна» у Львові відбувається вже вдев'яте. Так намагаються наповнити банк крові, який постійно потребує поповнення. Під час попередніх акцій вдалося залучити сотні людей, а це і атовці, і просто охочі львів'яни. Тож завдяки цьому вдалося врятувати понад 1100 життів.

Сьогодні до акції долучилася і Ксенія. Жінка кров жертвує вже втретє.

«Вирішила прийти, бо дозволяє стан здоров'я, а якщо є в інших людей потреба, то треба їм допомогти. Це не боляче, не страшно. Все добре», – розповіла жінка.

Не вперше стає донором і Богдан.

«Я не рахую, десь так на око, раз п'ятий. Мета благородна: є люди, які цього потребують, і це зовсім не є важко. Гадаю, що можна би було і частіше», – каже чоловік.

Спростовує міф про чоловічі страхи перед процедурою і атовець Руслан.

«Мені не страшно, я вже не вперше це роблю. В Луганську 13-14 разів здавав, у Львові разів 12 вже також. Після шести років на війні вже нічого не страшно», – каже донор-атовець.

Тож донором стати може будь-хто, віком від 18 до 60 років. Умова: потрібно бути здоровим. Є також деякі протипокази.

«Це захворювання будь-яким видом гепатитів, тобто жовтух. Люди, які перенесли ВІЛ-інфекції та сифіліс, також не можуть бути донором. Люди, які мають видалення одного з органів організму чи мають складні оперативні втручання опорно-рухового апарату, серцево-судинної системи. Це все є протипоказ до здачі крові», – пояснив Ігор Горбаль, завідувач донорського відділу у Центрі служби крові.

А ще, вага тіла має бути 60 кг і більше. Люди, які не сягають цієї поділки на вагах, важко переносять крововіддачу навіть у найменших дозах. Після коронавірусу просять утриматися від донорства наступний місяць. Людині, яка прийшла здавати кров, визначають її групу, вимірюють тиск та перевіряють рівень гемоглобіну. Якщо все в межах норми – дають добро на забір.

«Переважно, це є ветерани. Також люди дізнаються про цю подію в соціальних мережах, від своїх друзів, знайомих. Банк крові є постійно в дефіциті, постійно потрібні усі групи крові, особливо з мінусовими резусами. Тому закликаю усіх приходити здавати кров, тому що вона рятує», – зазначив Тарас Целюх, координатор Red Brunch.

Кров, яку зібрали сьогодні, скерують для онкохворих дітей та військових, які перебувають у шпиталі. Сьогодні до акції долучилися майже чотири десятки людей. До слова, акція Red Brunch у Львові відбулася вже дев’ятий раз поспіль, вона відбувається щомісяця у перший вівторок.

Нагадаємо, що вперше благодійна акція Red Brunch, яку започаткувала журналістка і телеведуча Яніна Соколова, у Львові відбулася у листопаді 2019 року. Тоді вдалося зібрати понад 30 літрів крові.

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