Уперше у Львові стартувала акція, коли медики стали донорами крові для своїх пацієнтів. Ініціативу впровадила 5 міська лікарня. До неї доєдналося близько півсотні працівників медзакладу.

«Я — медик, і я би хотіла своїм прикладом показати, що це безпечно, це не страшно і це корисно. І хочеться залучити більшу кількість бажаючих стати донорами, тому що дійсно в тому є велика потреба», – розповіла медична директорка з лікувальної роботи Юлія Василишин.

Кожен із донорів віддає однакову кількість крові – 450 мл. Та перед забором кожен донор має здати кров, щоби лікарі визначили групу та рівень гемоглобіну.

«За допомогою реагентів ми визначаємо групу крові і спеціальний гематологічний аналізатор визначає рівень гемоглобіну. Для цього достатньо півхвилини», – пояснює Уляна Попадик, фельдшерка-лаборантка клінічної лабораторії Центру служби крові.

А ще потрібно попередньо обстежитись у лікаря. Адже бути донором може не кожен.

«Людина не повинна перенести захворювання ВІЛ, гепатит B, гепатит С, сифіліс, не мати складних уражень чи захворювань серцево-судинної та нервової систем. Є також обмеження щодо шкірних хворіб і обмеження щодо зору», – пояснив завідувач донорського відділення Центру служби крові Ігор Горбаль.

Вік донорів від 18 до 60 років. А ще вага має бути понад 60 кг. До слова, кров у цій лікарні – на вагу золота, адже тут у гематологічному відділенні лікують недужих на онкологію. Вони потребують багаторазового переливання крові.

Тож аби перекрити потребу лише цього відділення, щодня здавати кров повинні 7-8 донорів.

«Ми хочемо вплинути на свідомість людей, що донорство — це є добра дія. Один донор може допомогти трьом різним пацієнтам. Тому що, коли кров саму забирають, є різні складові: еритроцити, тромбоцити і плазма», – зазначив генеральний директор 5-ї лікарні Андрій Миськів.

Сьогодні до акції долучилося близько півсотні медиків цієї лікарні. Через місяць її проведуть знову. Тож закликають бути добродієм й усіх охочих.