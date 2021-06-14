Сьогодні, 14 червня, відзначають Всесвітній день донора крові. Кров щодня потрібна тим, хто після операцій, хіміотерапії чи важких пологів, для воїнів, яких поранили на війні. 450 мілілітрів можуть врятувати не одне життя – саме стільки забирають в одного донора. Під час карантину кількість охочих здати кров зменшилася, а для нормального функціонування Центр служби крові потребує до 70 донорів на день.

Здати кров 14 червня закликали в ефірі ведучі Радіо Люкс ФМ.

«На Пекарській, 65 розташований Центр переливання крові, куди я зараз іду разом з нашим програмним директором. Він вже досвідчений донор крові. Я буду робити це вперше, я сподіваюся, що все буде добре, все вийде», – каже ведуча Радіо Люкс ФМ Таня Дубас.

Ведучі Радіо Люкс ФМ не лише закликають здати кров у Всесвітній день донора, а й беруться показати приклад. Тож одразу після ефіру ведуча Таня Дубас та програмний директор Михайло Безпалько вирушають до Центру крові. Стати донором діджейці не дозволяють, адже у неї недостатня вага тіла. Тож здаватиме кров лише Михайло. Так він допоможе чоловікові, який потрапив у ДТП.

«Мета – привернути увагу, бо це дійсно важлива тема. Крові завжди бракує, бо люди потрапляють в ДТП, мають різні хвороби, коли потрібно кров», – розповідає програмний директор Радіо Люкс ФМ Михайло Безпалько.

Серед донорів, які завітали до Центру крові, чимало тих, хто роблять таку добру справу не вперше. Так Андрій здає кров вже понад 4 роки. Все розпочалося, коли допомоги потребувала його подруга.

«Вирішив, що буду робити це регулярно. Я зрозумів, що це один з найпростіших методів допомоги і не просто допомоги, а порятунку життя. Раз в два місяці і п'ять разів в рік. Десь роблю довшу перерву. Це такі рекомендації Міністерства охорони здоров'я, тому намагаюся цього графіку дотримуватися», – розповідає донор Андрій.

Популяризує донорство у нашому місті благодійний фонд «Із янголом на плечі». У його базі є вже понад 300 донорів.

«Ми допомагаємо діткам, які лікуються у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі, у відділенні гематології та онкохірургії. Для них потрібна особлива кров. Це мають бути чоловіки, які здають кров на тромбоцити», – каже голова правління БФ «Із янголом на плечі» Ірина Плахтій.

До донорства людина має бути готова, насамперед, психологічно. За день до здачі не можна їсти жирної та шкідливої їжі, а за три доби – не вживати алкоголю. Зранку, кажуть лікарі, не зашкодить легенько поснідати, це може бути вівсянка або ж сухе печиво. А вирушаючи до Центру служби крові, треба обов'язково прихопити зі собою паспорт чи посвідчення водія. Якщо ж є хронічні захворювання, людина нещодавно приймала ліки чи має вагу менше 60 кілограмів, її до донорства не допустять.

«Людина приходить в реєстратуру, дівчатка оформляють, дають кілька запитань. Наприклад, питають номер телефону, здавала чи не здавала людина вже кров, здорова чи не здорова і чи не вживає якихось препаратів. Далі роблять аналіз на гемоглобін і групу крові. І якщо там показники нормальні, людина іде на обстеження до терапевта. Тоді, якщо все нормально, людина п'є чай з печивом і йде здавати кров», – розповідає лікарка Центру служби крові Христина Лашків.

Через карантин у Центрі донорів поменшало. Зараз щодня туди приходить до 40 людей, та до пандемії охочих здати кров було більше.

«Можна прогнозувати наперед, що донорський потенціал починає знову відроджуватися. Я думаю, що до кінця року, якщо не буде ніяких зривів, то буде все нормально. Для нормальної роботи центру треба десь до 70 людей на день», – каже директор Львівського обласного центру служби крові Ярослав Дяків.

Здати кров на Пекарській, 65 можна щодня у будні з 08:30 до 13:00.

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