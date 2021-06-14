Львівський центр служби крові щоденно потребує до 70 донорів
У Всесвітній день донора крові львів’яни власним прикладом закликали долучатися
Сьогодні, 14 червня, відзначають Всесвітній день донора крові. Кров щодня потрібна тим, хто після операцій, хіміотерапії чи важких пологів, для воїнів, яких поранили на війні. 450 мілілітрів можуть врятувати не одне життя – саме стільки забирають в одного донора. Під час карантину кількість охочих здати кров зменшилася, а для нормального функціонування Центр служби крові потребує до 70 донорів на день.
Здати кров 14 червня закликали в ефірі ведучі Радіо Люкс ФМ.
«На Пекарській, 65 розташований Центр переливання крові, куди я зараз іду разом з нашим програмним директором. Він вже досвідчений донор крові. Я буду робити це вперше, я сподіваюся, що все буде добре, все вийде», – каже ведуча Радіо Люкс ФМ Таня Дубас.
Ведучі Радіо Люкс ФМ не лише закликають здати кров у Всесвітній день донора, а й беруться показати приклад. Тож одразу після ефіру ведуча Таня Дубас та програмний директор Михайло Безпалько вирушають до Центру крові. Стати донором діджейці не дозволяють, адже у неї недостатня вага тіла. Тож здаватиме кров лише Михайло. Так він допоможе чоловікові, який потрапив у ДТП.
«Мета – привернути увагу, бо це дійсно важлива тема. Крові завжди бракує, бо люди потрапляють в ДТП, мають різні хвороби, коли потрібно кров», – розповідає програмний директор Радіо Люкс ФМ Михайло Безпалько.
Серед донорів, які завітали до Центру крові, чимало тих, хто роблять таку добру справу не вперше. Так Андрій здає кров вже понад 4 роки. Все розпочалося, коли допомоги потребувала його подруга.
«Вирішив, що буду робити це регулярно. Я зрозумів, що це один з найпростіших методів допомоги і не просто допомоги, а порятунку життя. Раз в два місяці і п'ять разів в рік. Десь роблю довшу перерву. Це такі рекомендації Міністерства охорони здоров'я, тому намагаюся цього графіку дотримуватися», – розповідає донор Андрій.
Популяризує донорство у нашому місті благодійний фонд «Із янголом на плечі». У його базі є вже понад 300 донорів.
«Ми допомагаємо діткам, які лікуються у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі, у відділенні гематології та онкохірургії. Для них потрібна особлива кров. Це мають бути чоловіки, які здають кров на тромбоцити», – каже голова правління БФ «Із янголом на плечі» Ірина Плахтій.
До донорства людина має бути готова, насамперед, психологічно. За день до здачі не можна їсти жирної та шкідливої їжі, а за три доби – не вживати алкоголю. Зранку, кажуть лікарі, не зашкодить легенько поснідати, це може бути вівсянка або ж сухе печиво. А вирушаючи до Центру служби крові, треба обов'язково прихопити зі собою паспорт чи посвідчення водія. Якщо ж є хронічні захворювання, людина нещодавно приймала ліки чи має вагу менше 60 кілограмів, її до донорства не допустять.
«Людина приходить в реєстратуру, дівчатка оформляють, дають кілька запитань. Наприклад, питають номер телефону, здавала чи не здавала людина вже кров, здорова чи не здорова і чи не вживає якихось препаратів. Далі роблять аналіз на гемоглобін і групу крові. І якщо там показники нормальні, людина іде на обстеження до терапевта. Тоді, якщо все нормально, людина п'є чай з печивом і йде здавати кров», – розповідає лікарка Центру служби крові Христина Лашків.
Через карантин у Центрі донорів поменшало. Зараз щодня туди приходить до 40 людей, та до пандемії охочих здати кров було більше.
«Можна прогнозувати наперед, що донорський потенціал починає знову відроджуватися. Я думаю, що до кінця року, якщо не буде ніяких зривів, то буде все нормально. Для нормальної роботи центру треба десь до 70 людей на день», – каже директор Львівського обласного центру служби крові Ярослав Дяків.
Здати кров на Пекарській, 65 можна щодня у будні з 08:30 до 13:00.