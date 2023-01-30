Полковник Роман Горбач пояснив, як заброньованим від мобілізації чи тим, хто має відстрочку, уникнути вручення повістки і розповів, що робити, якщо така людина вже отримала повістку

У Збройних силах України відповіли на запитання про те, що робити, якщо людина має бронь від мобілізації або відстрочку, а їй вручили повістку. Також ЗСУ порадили, як таким людям уникнути отримання повістки. Відповідний коментар дав начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач для Military Media Center.

Він розповів, що можуть траплятися випадки, коли повістку вручають військовозобов'язаному, який має бронь чи відстрочку.

«Військовозобов’язаний, який має бронь від призову по мобілізації, усі документи, які це посвідчують, має носити з собою. І при їхньому пред’явленні вручення повістки не буде», – повідомив Горбач.

Також військовий пояснив, що робити, якщо повістку такій людині вже вручили.

«Але якщо воно вже так сталося, то зі всіма цими документами потрібно прибути до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки і ця повістка буде анульована», – запевнив полковник Горбач.

Нагадаємо, раніше уряд затвердив порядок бронювання працівників від мобілізації. Однак для бронювання своїх працівників підприємство має відповідати певним критеріям.

Згідно зі статтею 25 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил України, інших військових формувань;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, встановлює Кабінет Міністрів України.