Загальна площа GORO Mountain Resort становитиме майже 1200 га

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 20 жовтня, не затвердила технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок лісогосподарського призначення, які перебувають у користуванні Славського ДЛГП «Галсільліс».

У порядку денному сесії було два проєкти рішень, які стосуються передачі загалом майже 176 га лісу під будівництво гірського курорту GORO Mountain Resort біля Славського (83,8 га на території села Волосянка та 92,3 га на території села Верхня Рожанка Славської громади відповідно).

В. о. гендиректора ЛГП «Галсільліс» Іван Підгородецький назвав пропоновані рішення технічними. З його слів, наступним буде вилучення ділянок в постійного коритувача, яким є «Галсільліс», а далі передача їх у користування інвестору. При цьому власником лісових ділянок залишається Львівська облрада. Усі рішення будуть ухвалюватися на сесії обласної ради.

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