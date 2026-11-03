Стів Віткофф повідомив, що переговори відбудуться 10-11 листопада

10-11 листопада в Абу-Дабі відбудеться новий раунд переговорів між Україною та Росією за посередництва США. Зустріч пройде на робочому рівні, а її учасники обговорять повоєнні безпекові домовленості, деескалацію та гуманітарні питання. Про це у вівторок, 3 листопада, повідомив спецпредставник президента США Стів Віткофф.

Окрім безпекових і гуманітарних питань, сторони планують розглянути подальші кроки для досягнення миру. У Вашингтоні розглядають ці переговори як частину ініціативи президента Дональда Трампа, спрямованої на завершення війни.

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Перед переговорами в Абу-Дабі американські представники цього тижня відвідають Брюссель. Там вони проведуть зустрічі з представниками Франції, Німеччини, Великої Британії, Європейського Союзу та НАТО. Під час консультацій планують обговорити гарантії безпеки для України, майбутню архітектуру безпеки Європи після завершення війни, а також економічні можливості для відбудови України.

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У Вашингтоні розраховують розвинути домовленості, напрацьовані під час попередніх раундів переговорів у Києві, Осло та Санкт-Петербурзі.

«Ми з нетерпінням чекаємо на продовження прогресу, досягнутого в Києві, Осло та Санкт-Петербурзі, для укладення всеосяжного, стійкого мирного договору, який забезпечить тривалу безпеку для наступних поколінь», – написав Віткофф.

Нагадаємо, Володимир Зеленський неодноразово заявляв про готовність зустрітися з російським диктатором Владіміром Путіним для обговорення завершення війни. Президент України вважає, що переговори на рівні лідерів можуть бути результативнішими за зустрічі делегацій і технічних груп. Серед питань, які він хоче обговорити, – припинення вогню на поточній лінії розмежування, контроль за дотриманням домовленостей, гарантії безпеки та території.