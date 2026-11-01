Зеленський сподівається, що Ердоган посприяє його зустрічі з Путіним
Президент України серед іншого хоче обговорити питання територій, однак наголосив, що не даруватиму Росії Донбас
Володимир Зеленський висловив сподівання, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган допоможе організувати зустріч президента України та російського диктатора Владіміра Путіна. Про це він розповів в інтерв’ю CNN Türk.
На думку Володимира Зеленського, переговори на рівні лідерів можуть бути результативнішими, ніж зустрічі делегацій та технічних груп. Президент України планує обговорити припинення вогню на поточній лінії розмежування, а також способи контролю за дотриманням домовленостей. Крім того, Володимир Зеленський хоче порушити питання гарантій безпеки та територій.
«Ми готові до цієї зустрічі в Туреччині. Я знаю, що президент Ердоган має свої зв'язки з Путіним. Тому ми підтримуємо зустріч у Туреччині. Я хочу зустрітися з ним як із людиною, яка ухвалює рішення», – сказав Володимир Зеленський.
Водночас президент України наголосив, що не погодиться визнати окупований Крим територією Росії, а також не віддасть Донбас під контроль РФ, оскільки це суперечить Конституції.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб під час телефонної розмови з російським диктатором Владіміром Путіним передав йому повідомлення від Володимира Зеленського. Стубб повідомив Путіну про готовність президента України провести зустріч на рівні лідерів, зокрема для обговорення територіального питання.