Президент України сподівається, що Ердоган допоможе організувати зустріч з російським диктатором

Володимир Зеленський висловив сподівання, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган допоможе організувати зустріч президента України та російського диктатора Владіміра Путіна. Про це він розповів в інтерв’ю CNN Türk.

На думку Володимира Зеленського, переговори на рівні лідерів можуть бути результативнішими, ніж зустрічі делегацій та технічних груп. Президент України планує обговорити припинення вогню на поточній лінії розмежування, а також способи контролю за дотриманням домовленостей. Крім того, Володимир Зеленський хоче порушити питання гарантій безпеки та територій.

«Ми готові до цієї зустрічі в Туреччині. Я знаю, що президент Ердоган має свої зв'язки з Путіним. Тому ми підтримуємо зустріч у Туреччині. Я хочу зустрітися з ним як із людиною, яка ухвалює рішення», – сказав Володимир Зеленський.

Водночас президент України наголосив, що не погодиться визнати окупований Крим територією Росії, а також не віддасть Донбас під контроль РФ, оскільки це суперечить Конституції.

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Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб під час телефонної розмови з російським диктатором Владіміром Путіним передав йому повідомлення від Володимира Зеленського. Стубб повідомив Путіну про готовність президента України провести зустріч на рівні лідерів, зокрема для обговорення територіального питання.