Президент Фінляндії передав Путіну сигнал від Зеленського щодо територіального питання
Александр Стубб повідомив російського диктатора про намір провести двосторонню зустріч лідерів
Президент Фінляндії Александр Стубб розповів, що під час телефонної розмови з російським диктатором Владіміром Путіним передав йому два повідомлення від Володимира Зеленського. Вони стосувалися зустрічі на рівні лідерів, а також готовності президента України обговорити територіальне питання. Про це Александр Стубб розповів в ефірі Yle, передає «Європейська правда».
За словами Александра Стубба, він на прохання Володимира Зеленського передав Владіміру Путіну два повідомлення. Перше стосувалося готовності Зеленського провести двосторонню зустріч з очільником Кремля, щоб обговорити, зокрема, територіальне питання.
«По-перше, він (Володимир Зеленський, – ред.) хотів би провести двосторонню розмову з президентом Путіним і обговорити, зокрема, територіальні питання та безпеку. Друге стосувалося саме так званих заходів з деескалації, тобто того, щоб ми змогли досягти певного перемир’я в ключових питаннях, таких як енергетика та енергетичні об’єкти, продовольча безпека, обмін полоненими або інфраструктура загалом», – розповів Александр Стубб.
Також, за словами Стубба, він та прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, який також брав участь у телефонній розмові, могли обговорити з Путіним підготовку до тристороннього саміту в Абу-Дабі. Александр Стубб запевнив, що «у цьому сенсі розмова також була дуже корисною», однак деталей не розкрив.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Оцінюючи перспективи наближення миру після розмови з Путіним, Александр Стубб зазначив, що це був крок, який допоможе створити довіру між сторонами.
«Напевно, кроку назад не зроблено, але й без слів зрозуміло, що перший дзвінок – це скоріше крок, що вселяє довіру», – підсумував президент Фінляндії.
Нагадаємо, телефонна розмова між Александром Стуббом, Йонасом Гаром Стьоре та Владіміром Путіним відбулася у вівторок, 27 жовтня. Того ж дня президент Фінляндії та прем’єр Норвегії розмовляли з Володимиром Зеленським. За словами президента України, «Алекс і Йонас чітко сказали російському керівнику про те, що потрібні реальні деескалаційні кроки щодо нашої енергетики та інфраструктури».
До слова, 21 жовтня в інтервʼю Fox News Володимир Зеленський висловив готовність заморозити російсько-українську війну на поточній лінії розмежування.
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