Александр Субб передав Путіну повідомлення від Зеленського

Президент Фінляндії Александр Стубб розповів, що під час телефонної розмови з російським диктатором Владіміром Путіним передав йому два повідомлення від Володимира Зеленського. Вони стосувалися зустрічі на рівні лідерів, а також готовності президента України обговорити територіальне питання. Про це Александр Стубб розповів в ефірі Yle, передає «Європейська правда».

За словами Александра Стубба, він на прохання Володимира Зеленського передав Владіміру Путіну два повідомлення. Перше стосувалося готовності Зеленського провести двосторонню зустріч з очільником Кремля, щоб обговорити, зокрема, територіальне питання.

«По-перше, він (Володимир Зеленський, – ред.) хотів би провести двосторонню розмову з президентом Путіним і обговорити, зокрема, територіальні питання та безпеку. Друге стосувалося саме так званих заходів з деескалації, тобто того, щоб ми змогли досягти певного перемир’я в ключових питаннях, таких як енергетика та енергетичні об’єкти, продовольча безпека, обмін полоненими або інфраструктура загалом», – розповів Александр Стубб.

Також, за словами Стубба, він та прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, який також брав участь у телефонній розмові, могли обговорити з Путіним підготовку до тристороннього саміту в Абу-Дабі. Александр Стубб запевнив, що «у цьому сенсі розмова також була дуже корисною», однак деталей не розкрив.

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Оцінюючи перспективи наближення миру після розмови з Путіним, Александр Стубб зазначив, що це був крок, який допоможе створити довіру між сторонами.

«Напевно, кроку назад не зроблено, але й без слів зрозуміло, що перший дзвінок – це скоріше крок, що вселяє довіру», – підсумував президент Фінляндії.

Нагадаємо, телефонна розмова між Александром Стуббом, Йонасом Гаром Стьоре та Владіміром Путіним відбулася у вівторок, 27 жовтня. Того ж дня президент Фінляндії та прем’єр Норвегії розмовляли з Володимиром Зеленським. За словами президента України, «Алекс і Йонас чітко сказали російському керівнику про те, що потрібні реальні деескалаційні кроки щодо нашої енергетики та інфраструктури».

До слова, 21 жовтня в інтервʼю Fox News Володимир Зеленський висловив готовність заморозити російсько-українську війну на поточній лінії розмежування.