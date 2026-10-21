Володимир Зеленський заявив, що погоджується заморозити війну на поточній лінії розмежування

Володимир Зеленський заявив, що погоджується заморозити російсько-українську війну на поточній лінії розмежування. Про це президент України розповів в інтерв’ю Fox News.

Ведучий запитав Володимира Зеленського, чи погодиться він на угоду про завершення війни, за умовами якої бойові дії заморожуються на нинішній лінії фронту, а Україна зберігає контроль над 75% території або більше, «незалежно від того, як усе почалося». Володимир Зеленський відповів ствердно.

«Так. Зараз маємо заморозити війну, і я вважаю, що це реальний спосіб покласти край цій війні. Ми називаємо це “припиненням вогню” або “припиненням убивств”, як каже президент Трамп. Заморозити і зупинити. І, звісно, це мінімум, якого ми сьогодні хочемо від Росії», – сказав Володимир Зеленський.

За словами президента, після припинення бойових дій Україна звернеться до президента США та Європи по гарантії безпеки. Володимир Зеленський наголосив на важливості гарантій, які не дадуть допустити відновлення окупації, агресії та вбивств.

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«Саме тому – замороження конфлікту та переговори. А також гарантії безпеки від Сполучених Штатів і допомога від наших партнерів для відновлення нашого життя. Нам потрібно, щоб 9,5 мільйона людей, які втратили свої домівки і перебувають за кордоном, повернулися до України, щоб просто жити й будувати свою країну», – сказав Володимир Зеленський.

Зауважимо, що Володимир Зеленський і раніше пропонував Росії зупинити бойові дії на поточній лінії розмежування, однак Кремль відкидав ці пропозиції.

Нагадаємо, 20 жовтня в Осло Володимир Зеленський провів переговори з представником Дональда Трампа Стівом Віткоффом, а також прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре та президентом Фінляндії Александром Стуббом. Під час зустрічі розробили нові мирні пропозиції, які 21 жовтня Віткофф передав Владіміру Путіну під час зустрічі в Санкт-Петербурзі.

Коментуючи переговори Путіна та Віткоффа 21 жовтня, помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що нові мирні напрацювання Києва та Європи містили «небагато корисного». Водночас Ушаков заявив, що Росія згодна відновити тристоронні переговори за участі делегацій України та США в «10-х числах листопада».