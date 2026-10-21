У Санкт-Петербурзі відбулись переговори Стіва Віткоффа та Владіміра Путіна

У Росії завершилася зустріч спецпредставника Дональда Трампа Стіва Віткоффа та російського диктатора Владіміра Путіна. Перемовини тривали майже три години. Помічник Владіміра Путіна Юрій Ушаков заявив, що нові мирні напрацювання Києва та Європи містили «небагато корисного». Про це повідомило російське інформагентство ТАСС із посиланням на заяву Юрія Ушакова.

Стів Віткофф та Владімір Путін зустрілися в Костянтинівському палаці в Санкт-Петербурзі. Джаред Кушнер долучився до переговорів за допомогою відеозв’язку.

Головною темою переговорів була російсько-українська війна. Стів Віткофф передав російському диктатору нові мирні пропозиції, які Україна та Європа розробили під час переговорів у Норвегії, що відбулися 20 жовтня за участі Володимира Зеленського. За словами Ушакова, напрацювання, які привіз Віткофф, містили «небагато корисного». Проте Росія нібито готова відновити тристоронні переговори за участі української, американської та російської делегацій у листопаді. Темою майбутніх перемовин має стати безпека країн після завершення війни.

«Путін сказав Віткоффу, що РФ загалом готова відновити тристоронні переговори в 10-х числах листопада на головну тему – вибудовування системи безпеки для України та Росії після закінчення конфлікту. Серед нових моментів у підходах Києва та ЄС, викладених Віткоффом, не так вже й багато корисного для врегулювання», – цитує ТАСС заяву Юрія Ушакова.

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Також Путін та Віткофф, стверджує Ушаков, обговорили можливу тристоронню зустріч російського диктатора з президентом США Дональдом Трампом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, 20 жовтня у столиці Норвегії Осло відбулися переговори президента України Володимира Зеленського та Стіва Віткоффа. У зустрічі також взяли участь представники європейських країн, зокрема прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре та президент Фінляндії Александр Стубб.

Під час цих перемовин Україна та Європа розробили нові пропозиції щодо завершення війни. Також обговорювали питання санкцій, територіальні суперечки, безпеку європейських країн після завершення російсько-української війни та гарантії безпеки.

Повідомлялося, що Стів Віткофф 21 жовтня зустрінеться в Росії з Владіміром Путіним і передасть йому нові пропозиції України та Європи. Також очікувалося, що Віткофф підготує ґрунт для зустрічі на рівні лідерів України, США та РФ.