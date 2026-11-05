Демократи в Сенаті США готують перевірки рішень Трампа та бізнесу Маска

Комітет Сенату США з міжнародних відносин готує масштабні розслідування та вже розіслав низці осіб і компаній вимоги зберегти документи. Серед адресатів – американський мільярдер Ілон Маск. Про це у четвер, 5 листопада, повідомив телеканал CNN.

За інформацією помічника демократів у Сенаті, Маск отримав відповідний лист через випадки уповільнення роботи супутникової системи Starshield на території України. Такі самі вимоги надіслали банкам, портам і приватним компаніям, які брали участь в угодах із постачання російського дизельного пального.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

У комітеті пояснюють, що такі листи є стандартною процедурою. Їх надсилають для збереження потенційних доказів, які можуть стосуватися можливих порушень закону або сумнівної діяльності.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Водночас Департамент внутрішньої безпеки США також готується до посилення перевірок з боку Конгресу. Про це повідомили чинні та колишні американські посадовці.

Які розслідування готують демократи

У січні розпочне роботу новий склад Конгресу США. Демократи планують посилити нагляд за діяльністю адміністрації президента Дональда Трампа та перевірити її рішення за останні два роки. Очікується, що комітет очолить сенатор Кріс Кунс.

Водночас до початку роботи нового Конгресу суттєвих змін до Закону про національну оборону США (NDAA) не прогнозують. Цей період у американській політиці називають «кульгавою качкою». Основний текст документа вже узгодили обидві палати парламенту.

Чинна республіканська більшість, імовірно, не підтримає обмеження повноважень президента до завершення своїх повноважень. Натомість після початку роботи нового складу Конгресу адміністрація Трампа може зіткнутися з труднощами під час затвердження кандидатур на державні посади та призначення послів.

Нагадаємо, 14 жовтня для Сил оборони без попередження обмежили роботу супутникових терміналів Starlink. Тоді волонтер Сергій Стерненко повідомляв про втрату зв’язку на швидкості 60–70 км/год, однак увечері роботу терміналів відновили на швидкості до 160 км/год.

Президент Володимир Зеленський назвав обмеження спланованою операцією, водночас Ілон Маск і Дональд Трамп заперечували, що віддавали відповідні накази. 24 жовтня система супутникового зв’язку Starlink знову запрацювала в Україні на швидкості понад 161 км/год.

Згодом Маск заявив, що без Starlink українська лінія фронту нібито швидко розвалилася б, і звинуватив Україну у використанні комерційних терміналів для ударів дронами. Радник президента Сергій Бескрестнов у відповідь наголосив, що термінали в Україні, зокрема на окупованих територіях, мають обмеження швидкості переміщення на рівні 70–90 км/год, а в росії Starlink не працює.