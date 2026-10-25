За словами Маска, Starlink допоміг Україні зберегти зв’язок, коли інші засоби комунікації були знищені

Американський мільярдер Ілон Маск у суботу, 24 жовтня, в соцмережі X заявив, що українська лінія фронту нібито швидко розвалилася б без супутникової системи Starlink. Водночас він звинуватив українських військових у порушенні правил використання сервісу для ударів безпілотниками.

За словами Маска, комерційний Starlink ніколи не призначався для наступальних ударів безпілотниками з метою вбивства людей. Він стверджує, що українські військові порушили цю умову, а відповідну можливість усунули минулого тижня.

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Водночас бізнесмен наголосив на важливості супутникового зв’язку для української армії.

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«Якби Starlink було вимкнено, українська лінія фронту негайно розвалилася б. Це не погроза, це просто констатація факту», – написав Маск.

Він також заявив, що SpaceX зробила для захисту України більше, ніж будь-яка інша приватна компанія у світі. За словами бізнесмена, на початку повномасштабного вторгнення Starlink допоміг Україні зберегти зв’язок, коли інші засоби комунікації були знищені або заглушені російськими військами.

Окремо Маск зазначив, що військова система Starshield перебуває під контролем уряду США, який самостійно ухвалює рішення щодо її використання.

Радник президента України Сергій Бескрестнов звернув увагу на те, що Маск не врахував обмежень у роботі Starlink на території України.

«Дуже дивно, що Ілон Маск не знає про обмеження роботи Starlink в Україні», – написав він.

Бескрестнов пояснив, що від зими 2026 року всі термінали Starlink над територією України, зокрема на тимчасово окупованих територіях, мають обмеження швидкості переміщення на рівні 70–90 км/год. За його словами, на території росії Starlink не працює.

«Таким чином, ми фізично не можемо використовувати комерційний Starlink для ударів дипстрайками та мідл страйками», – наголосив радник президента.

Нагадаємо, 14 жовтня стало відомо про обмеження роботи Starlink для Сил оборони України без попередження. Тоді волонтер Сергій Стерненко повідомляв, що супутниковий зв’язок зникав на швидкості 60–70 км/год, однак уже ввечері його роботу відновили на швидкості до 160 км/год.

Президент Володимир Зеленський називав обмеження спланованою операцією, тоді як власник SpaceX Ілон Маск і президент США Дональд Трамп заперечували, що віддавали відповідні накази.

22 жовтня Трамп заявив, що Маск зняв обмеження швидкості для українських військових, однак в Офісі президента це заперечили. Та від 24 жовтня, Starlink знову працює в Україні на швидкості понад 161 км/год.