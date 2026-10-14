Ілон Маск прокоментував обмеження роботи Starlink в Україні

Ілон Маск прокоментував обмеження роботи системи супутникового зв’язку Starlink для Сил оборони України. За словами засновника компанії SpaceX, швидкісні обмеження для Starshield – військової системи супутникового зв’язку – контролюють США, зокрема президент Дональд Трамп. Про це Ілон Маск написав у відповідь ексміністру оборони Михайлу Федорову в соцмережі X.

О 21:05 колишній міністр оборони Михайло Федоров у соцмережі X повідомив про часткове відновлення роботи Starlink на швидкості до 160 км/год. У дописі Михайло Федоров позначив Ілона Маска, наголосивши на важливості повного відновлення роботи Starlink.

«Відновлюється робота зв’язку Starlink на швидкості до 160 км/год. Повне скасування обмеження швидкості для Starshield зараз є критично важливим для оборони України. Дякуємо, Ілоне Маску. Сподіваємося на вашу подальшу підтримку», – написав Михайло Федоров.

Через годину на допис Михайла Федорова відповів Ілон Маск, заявивши, що рішення щодо роботи військової системи Starshield ухвалює не він.

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«Системи Starshield належать уряду США і перебувають під його контролем. Рішення щодо будь-яких обмежень швидкості чи використання ухвалюють військові США та, зрештою, президент США. Starlink – це комерційна послуга, що належить компанії SpaceX і контролюється нею. Використання Starlink обмежується цивільними або оборонними цілями; система не може застосовуватися для наступальних військових дій, оскільки це було б неприйнятним для комерційної компанії», – написав Ілон Маск.

Часткове покращення роботи Starlink також підтвердили в Міністерстві оборони України. В оборонному відомстві зазначили, що протягом дня швидкість Starlink була нижчою, ніж увечері, однак обмеження все ще діють.

«SpaceX продовжує зберігати обмеження 161 км/год. Протягом дня реальні обмеження були суттєво нижчі. Проте станом на зараз фіксуємо, що на швидкості до 160 км/год якість зв’язку покращилася. Міністерство оборони продовжує комунікацію з партнерами та SpaceX щодо стабільних умов сервісу і недопущення раптових обмежень», – повідомили в Міноборони України.

Нагадаємо, в ніч на середу, 14 жовтня, Силам оборони без попередження обмежили роботу супутникових терміналів Starlink. Йдеться про так звану військову систему Starshield. За словами волонтера Сергія Стерненка, військові повідомляли, що зв’язок зі Starlink зникав на швидкості 60–70 км/год.

Зауважимо, що перед цим Дональд Трамп висунув Володимиру Зеленському вимогу припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, заявивши, що дії України спричинили дефіцит дизельного палива на світовому ринку. Після цього адміністрація американського президента почала погрожувати Україні та її партнерам. Зокрема, Вашингтон заявляв про намір припинити обмін розвідувальними даними, а також постачання Україні зброї через механізм PURL.

Крім того, 12 та 13 жовтня Повітряні сили ЗСУ не отримали від партнерів попередження про російські балістичні ракетні удари.