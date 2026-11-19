Лукаш Гібала каже, що Андрій Садовий досі не пояснив йому свою позицію щодо проголошення Року УПА на Львівщині

Краківська міськрада не підтримала пропозицію президента міста Лукаша Гібали про призупинення партнерських стосунків зі Львовом, повідомив сайт Polsat ввечері 18 листопада.

Як повідомляв ZAXID.NET, нещодавно обраний мер Кракова Лукаш Гібала ще 21 жовтня заявив про можливе розірвання партнерських стосунків зі Львовом через рішення Львівської облради про проголошення 2027 року роком вшанування УПА, Романа Шухевича та Олега Ольжича.

Втім, більшість у Краківській міськраді, що складається з представників «Громадянської коаліції», не підтримала пропозицію про призупинення партнерських стосунків зі Львовом. Депутати вважають, що Лукаш Гібала має ще раз звернутися до міського голови Львова за роз’ясненням його позиції щодо Року УПА.

Лукаш Гібала зазначив, що одразу після рішення ЛОР звертався до Андрія Садового і був готовий відкликати свою пропозицію про призупинення партнерства, якщо той засудить рішення Львівської облради.

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«На жаль, досі я не отримав відповіді. 11 листопада він привітав нас зі святом. Після трагедії 7 листопада він висловив співчуття. Але він не відповів на цього конкретного листа. Тож тепер це питання перебуває у руках Вищої ради», – сказав Лукаш Гібала під час засідання Краківської міськради в середу, 18 листопада.

Депутатка від партії «Право і справедливість» назвала відсутність відповіді Андрія Садового неповагою, а її колега Мацей Міхаловський сказав, що очікує вибачень від Львова і нагадав що маршал Малопольського воєводства отримав відповідь на свій лист до голови Львівської ОВА Максима Козицького. «ПіС» підтримує пропозицію Лукаша Гібали призупинити співпрацю зі Львовом.

Депутат від «Громадянської коаліції» Гжегож Ставовий зазначив, що рішення Львівської облради «формально не існувало, не було опубліковане», тобто було недійсним. Він також нагадав, що Краків співпрацював зі Львовом протягом багатьох років (з жовтня 1995 року – ред.).

Секретар міськради Кракова Антоній Фричек додав, що голова Львівської обласної ради Юрій Холод не підписав постанову про оголошення 2027 року роком УПА впродовж п’яти днів після голосування.

Нагадаємо, раніше пропозицію внести в порядок денний документ про розірвання партнерства зі Львовом не підтримали депутати Ряшівської міськради.

Проте депутати сеймику Підкарпатського воєводства одностайно ухвалили рішення про призупинення офіційної співпраці між владою воєводства та Львівською областю до скасування українською стороною ухвали про Рік УПА. Також міська рада Перемишля проголосувала за призупинення співпраці зі Львовом. Так само вчинила влада Люблінського воєводства.

20 жовтня Львівська обласна рада проголосила 2027 рік роком Української Повстанської Армії, її головнокомандувача Романа Шухевича та діяча ОУН Олега Ольжича. Таке рішення викликало хвилю обурення в представників польської влади.

Так, віцепрем'єр-міністр та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підписав подання до Управління з питань іноземців про внесення депутата Львівської обласної ради Святослава Шеремети до списку осіб, небажаних на території Республіки Польща. Саме Святослав Шеремета був ініціатором рішення ЛОР про відзначення року УПА та Романа Шухевича.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск застеріг, що такі ініціативи шкодять євроінтеграції України, а міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш назвав ухвалу «абсолютно неприйнятною». Критично відреагувало і МЗС України, назвавши рішення депутатів контрпродуктивним та неузгодженим з дипломатичним відомством. Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук закликала місцевих депутатів до прагматизму.

28 жовтня стало відомо, що голова ЛОВА Максим Козицький повідомив маршалку Сілезького воєводства Войцеху Салузі у відповідь на його офіційне звернення, що ухвалене Львівською обласною радою рішення про проголошення 2027 року роком Романа Шухевича, Олега Ольжича та УПА наразі не чинне.