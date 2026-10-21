Лукаш Гібала був обраний новим мером Кракова на дострокових виборах 11 жовтня

Новий міський голова польського Кракова Лукаш Гібала заявив про можливе розірвання партнерських стосунків зі Львовом. Причиною є проголошення Львівською обласною радою 2027 року роком вшанування Романа Шухевича, повідомляє сайт Lovekrakow.pl.

«Ми всі знаємо, що Україна є жертвою агресії з боку Росії. Ми підтримуємо Україну в цій боротьбі та цінуємо партнерство з Україною, але ці стосунки мають будуватися на історичному примиренні, що має ґрунтуватися на історичній правді», – сказав мер Кракова під час засідання міськради в середу, 21 жовтня.

«Ми не можемо миритися з ситуацією , коли українці хочуть прославляти злочинців геноциду, які вбивали поляків», – додав Лукаш Гібала.

Мер Кракова сказав, що підготував певні рішення з цього питання, тепер їх мають розглянути депутати. Він зазначив, що йдеться не про повний розрив стосунків, а радше про їх тимчасове призупинення.

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Нагадаємо, що договір про співпрацю між Львовом і Краковом був підписаний 23 жовтня 1995 року. Відтоді міста тісно співпрацюють в галузях освіти, культури, туризму та місцевого самоврядування.

20 жовтня Львівська обласна рада проголосила 2027 рік роком Української Повстанської Армії, її головнокомандувача Романа Шухевича та діяча ОУН Олега Ольжича. Таке рішення викликало хвилю обурення в представників польської влади.

Так, віцепрем'єр-міністр та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підписав подання до Управління з питань іноземців про внесення депутата Львівської обласної ради Святослава Шеремети до списку осіб, небажаних на території Республіки Польща. Саме Святослав Шеремета був ініціатором рішення ЛОР про відзначення року УПА та Романа Шухевича.

Окрім того, Генконсульство Польщі у Львові висловило обурення рішенням Львівської облради. Польські дипломати заявили, що такі рішення «суперечать європейським цінностям» і назвали головнокомандувача УПА Романа Шухевича «злочинцем».

P.S. Про рішення призупинити або й зовсім припинити партнерство зі Львовом повідомив 21 жовтня і президент Перемишля Войцех Бакун. Він сказав, що написав офіційного листа міськраді Львова з проханням відреагувати на рішення ЛОР. Після відповіді буде ухвалене рішення про подальшу співпрацю між містами.