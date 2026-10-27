Ряшів і Львів співпрацюють як міста-партнери з 1992 року

Депутати міської ради Ряшева у вівторок, 27 жовтня, не підтримали пропозицію внести до порядку денного питання про призупинення партнерства зі Львовом. Ініціативу висунув депутат від партії «Право і справедливість» Вальдемар Котула. Причиною стала ухвала Львівської обласної ради про проголошення 2027 року роком Української повстанської армії, її командира Романа Шухевича та діяча ОУН Олега Ольжича

Як інформує місцевий сайт новин Rzeszów.info, під час голосування за внесення питання до порядку денного висловилися 11 депутатів, проти були 14. Загалом проголосували 25 депутатів, ніхто не утримався. Таким чином, міська рада не розглядала по суті пропозицію про призупинення співпраці з Львовом.

Водночас результати голосування не означають, що депутати ухвалили окреме рішення про збереження партнерства. Вони лише відхилили пропозицію розширити порядок денний.

Депутат Анджей Дец з «Громадянської коаліції» закликав ретельно обміркувати можливі рішення.

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«У таких питаннях кожне слово має значення. Це потрібно обговорювати довше і з належною ретельністю», – наголосив він. Дец також заявив, що не бачить підстав для призупинення співпраці з Львовом, адже такі рішення не можна ухвалювати поспіхом, у кулуарних розмовах.

Мер Ряшева Конрад Фійолек також не підтримав такої ініціативи.

«Я очікував, що це може бути проект заяви щодо звернення, зауваження чи протесту. Призупинення співпраці мене здивувало, оскільки я не бачу підстав для такого рішення. Я не розумію, чому ми маємо призупиняти співпрацю з місцевою владою Львова», – сказав він.

Ще до засідання міської ради Ряшева місцевий осередок партії «Нова надія», яка входить до коаліції проросійської партії «Конфедерація», подав петицію з вимогою припинити партнерство зі Львовом. Документ датований 23 жовтня 2026 року та адресований міській раді Ряшева.

Автори петиції вимагають розірвати угоду про партнерство між Ряшевом і Львовом, укладену 4 квітня 1992 року. До моменту офіційного припинення угоди вони пропонують негайно призупинити інституційну співпрацю.

Крім того, «Нова надія» пропонує проголосити 2027 рік у Ряшеві роком пам’яті жертв злочинів ОУН-УПА та припинити фінансову, матеріальну й організаційну допомогу органам місцевого самоврядування Львівської області коштом міського бюджету та підпорядкованих місту комунальних підприємств. Такі обмеження, на думку авторів петиції, мають діяти до скасування Львівською обласною радою рішення про вшанування Романа Шухевича та УПА.

Під час пресконференції представники «Нової надії» різко розкритикували рішення львівських обласних депутатів. У заході взяли участь, зокрема, керівник окружних структур партії Якуб Чарнота та депутат Підкарпатського сеймику Адам Беркoвич.

«Сьогоднішній Львів — це розплідник тих, хто заперечує Волинську трагедію, націоналістів та бандерівців», – заявив Чарнота. Політик переконував, що Польща не повинна зберігати попередній формат співпраці з українськими органами місцевого самоврядування без однозначної реакції львівської влади на рішення щодо 2027 року.

Чарнота також прокоментував вимогу припинити допомогу громадам Львівської області. На його думку, відповідальність за можливі наслідки такого рішення нестиме українська влада, яка ухвалила відповідну постанову.

Адам Беркович заявив, що «Конфедерація» вимагатиме відповідних кроків і на рівні воєводства.

Раніше депутати сеймику Підкарпатського воєводства одностайно ухвалили рішення про призупинення офіційної співпраці між владою воєводства та Львівською областю до скасування українською стороною відповідної ухвали.

До дискусії долучилася і влада Перемишля. Мер міста Войцех Бакун надіслав листа меру Львова Андрію Садовому, в якому зажадав чіткої позиції щодо ініціатив із вшанування Романа Шухевича та Олега Ольжича. Згодом міська рада Перемишля проголосувала за призупинення співпраці зі Львовом.

Ряшів і Львів співпрацюють як міста-партнери з 1992 року. У 2027 році виповниться 35 років від підписання відповідної угоди. 22 травня 2022 року Ряшів отримав почесну відзнаку «Місто-рятівник» від президента України Володимира Зеленського за прийом і допомогу українським біженцям.

Дискусія про польсько-українські відносини загострилася після того, як 20 жовтня 2026 року Львівська обласна рада ухвалила рішення проголосити 2027 рік роком Української повстанської армії, її командира Романа Шухевича та діяча ОУН Олега Ольжича. Поляки бездоказово звинувачують Шухевича у масових вбивствах польського цивільного населення на Волині та у Східній Галичині.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск застеріг, що такі ініціативи шкодять євроінтеграції України, а міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш назвав ухвалу «абсолютно неприйнятною». Критично відреагувало і МЗС України, назвавши рішення депутатів контрпродуктивним та неузгодженим з дипломатичним відомством.

У відповідь очільник польського МЗС Радослав Сікорський 21 жовтня підписав подання про заборону в’їзду для автора рішення. Того ж дня Святослава Шеремету офіційно оголосили персоною нон ґрата в Польщі та Шенгенській зоні.

На тлі загострення заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук закликала місцевих депутатів до прагматизму. Водночас польська сторона повідомила, що помічники президента Володимира Зеленського запевнили Варшаву в тому, що скандальне рішення Львівської облради фактично не буде виконуватися.

23 жовтня Об’єднання українців у Польщі розкритикувало рішення Львівської облради про рік Шухевича.

26 жовтня Люблінське воєводство розірвало партнерство зі Львівщиною. Того ж дня міська рада Перемишля одностайно ухвалила рішення, яким зобов’язала мера міста Войцеха Бакуна призупинити співпрацю зі Львовом