Святославу Шеремету заборонили в’їзд до всіх країн Шенгенської зони до 20 жовтня 2031 року

Депутату Львівської облради, директору меморіально-пошукового центру «Доля» Святославу Шеремету заборонили в’їзд до всіх країн Шенгенської зони на 5 років. Про це у середу, 21 жовтня, повідомив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцин Кервінський.

«На прохання Радослава Сікорського Сергія Шеремету внесли до реєстру осіб, перебування яких є небажаним. Йому заборонили в’їзд і перебування на території країн Шенгенської зони строком на п’ять років, до 20 жовтня 2031 року», – йдеться у дописі міністра.

Напередодні віцепрем'єр-міністр та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на сторінці у мережі X написав допис, у якому закликав заборонити в’їзд Святославу Шереметі на територію шенгенської зони. Причиною цього стала ініціатива Шеремети щодо проголошення 2027 року роком Української Повстанської Армії, її головнокомандувача Романа Шухевича та діяча ОУН Олега Ольжича. Зокрема, Сікорський назвав Шеремету «реконструктором дивізії “Галичина”» та автором ідеї вшанування Шухевича, якого у Варшаві звинувачують у відданні наказів про виселення та вбивства поляків.

Нагадаємо, Генеральне консульство Польщі у Львові обурилося рішенням Львівської обласної ради проголосити 2027 рік Роком Романа Шухевича, Української Повстанської Армії та Олега Ольжича. Водночас польські дипломати назвали головнокомандувача УПА Романа Шухевича «злочинцем».

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У Генконсульстві вважають, що рішення Львівської облради суперечать поступу в налагодженні історичних відносин. На думку дипломатів, місцеві діячі своїми безвідповідальними кроками нівелюють попередні досягнення, вшановуючи осіб, яких вони звинувачують у злочинах і співпраці з нацистами. Також очільник Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що проголошення 2027 року Роком УПА у Львівській області «шкодить стосункам двох країн». На думку польського міністра, необхідно, щоб українська влада відмовилася від цієї ідеї.

У коментарі ZAXID.NET Святослав Шеремета назвав реакцію польських політиків на рішення Львівської облради дивною та наголосив, що подібні рішення українські облради ухвалювали й раніше.