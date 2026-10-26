За розірвання угоди проголосували всі 30 депутатів, які були присутні на засіданні

Сеймик Люблінського воєводства одностайно підтримав розірвання угоди про співпрацю зі Львівською областю, укладеної 2004 року. Причиною стало рішення Львівської обласної ради оголосити 2027 рік роком Української повстанської армії, її командира Романа Шухевича та діяча ОУН Олега Ольжича. Про це у понеділок, 26 жовтня, повідомив польський радіомовник RMF FM.

За розірвання угоди проголосували всі 30 депутатів, які були присутні на засіданні. Рішення стосується економічної, торговельної, науково-технічної та культурної співпраці між двома регіонами.

Маршалок Люблінського воєводства Ярослав Ставіарський із партії «Право і справедливість» (PiS) заявив, що польська сторона не погоджується з ушануванням людей, яких вважає відповідальними за вбивства поляків. За його словами, це був геноцид, за який ніхто не перепросив.

«Це наш символічний протест, щоб українці пам’ятали: ми не погодимося на те, щоб Шухевич та інші представники УПА й ОУН стали героями, щоб українці будували свою ідентичність на основі цих злочинців», – сказав Став’ярський.

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Депутат від Польської селянської партії Марек Кос також заявив, що поляки не можуть погодитися з ушануванням людей, які вбивали їхніх предків. Представниця «Громадянської коаліції» Зофія Возьніца назвала рішення Львівської облради неприйнятним.

Заступник голови Люблінської воєводської ради Кшиштоф Ґавлашкевич зазначив, що польська сторона чекала до 26 жовтня, сподіваючись на скасування рішення українськими депутатами. Однак цього не сталося.

Реакція Польщі на рішення Львівської облради.

Депутати також наголошували, що розірвання партнерських відносин з українським регіоном не означає відвернення від українського народу, ані відмови від гуманітарної допомоги жертвам російської агресії.

20 жовтня Львівська обласна рада ухвалила рішення оголосити 2027 рік роком УПА, Романа Шухевича та Олега Ольжича. Ініціатором відповідної ухвали був депутат облради Святослав Шеремета. Після критики з боку польських політиків повідомлення про рішення зникло із сайту Львівської облради. Водночас публічного підтвердження формального скасування ухвали не було.

Рішення спричинило реакцію польської влади. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна матиме серйозні проблеми з інтеграцією, якщо не зважатиме на чутливість польського суспільства до історичних питань. Він також назвав рішення львівських депутатів схожим на сплановану провокацію.

Польський уряд на п’ять років заборонив Святославу Шереметі в’їзд до Шенгенської зони.

На тлі суперечки міська рада Перемишля також вирішила відреагувати на рішення Львівської облради, але обрала м’якший крок – призупинити співпрацю зі Львовом, а не розривати її.