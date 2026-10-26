Голова міської ради Перемишля Марцін Ковальський заявив, що підкориться рішенню більшості, однак сумнівається в ефективності самого призупинення співпраці

Рада міста Перемишль одностайно ухвалила рішення, яким зобов’язала президента міста Войцеха Бакуна призупинити співпрацю зі Львовом. Причиною стала постанова Львівської обласної ради про проголошення 2027 року Роком Української повстанської армії, її командира Романа Шухевича та діяча Організації українських націоналістів Олега Ольжича.

Як повідомляє польське видання Przemysl naszemiasto, ініціативу про призупинення партнерства внесли 11 депутатів міської ради Перемишля, які представляють фракції «Разом для Перемишля», «Право і справедливість», а також позафракційні депутати.

У поясненні до проєкту рішення вони наголосили, що УПА історично пов’язана зі злочинами проти польського населення, зокрема на Волині та у Східній Галичині. На їхню думку, партнерство між органами місцевого самоврядування має ґрунтуватися на взаємній повазі, шануванні пам’яті жертв і готовності до чесного обговорення складних сторінок історії.

Мер Перемишля Войцех Бакун нагадав, що у Львові протягом багатьох років з’являються ініціативи з ушанування УПА. Їх пояснюють необхідністю вшанувати боротьбу цієї організації проти росіян. Водночас, за словами Бакуна, прославляння Романа Шухевича, якого він вважає відповідальним за Волинську трагедію, насамперед щодо поляків, суперечить такому обґрунтуванню.

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Під час обговорення депутати Перемишля також заявляли, що рішення українських політиків і представників місцевої влади їх шокують, особливо з огляду на масштабну допомогу, яку Польща надає Україні після початку повномасштабної російсько-української війни.

Голова міської ради Перемишля Марцін Ковальський заявив, що підкориться рішенню більшості, однак сумнівається в ефективності самого призупинення співпраці.

«Підозрюю, що якщо сьогодні ми призупинимо співпрацю, то невдовзі зберемося, щоб її остаточно припинити», – сказав Ковальський.

Під час засідання ініціатори внесли поправку до проєкту рішення, пом’якшивши його формулювання. Замість розірвання угоди про співпрацю депутати запропонували її призупинити.

Депутат польського Сейму від «Конфедерації» Анджей Запаловський закликав припинити наївність у відносинах з Україною. Він нагадав, що у 2017 році в Україні проголошували Рік Степана Бандери, однак, за його словами, це не спричинило належної реакції.

Запаловський також заявив, що у Львові на вході до школи №10 встановили меморіальну таблицю Роману Шухевичу. Він порівняв це з гіпотетичною ситуацією, за якої на вході до школи з українською мовою навчання в Перемишлі встановили б таблицю на честь польського князя Єремії Вишневецького.

Рішення призупинити партнерство зі Львовом підтримав і депутат польського Сейму від «Громадянської коаліції» Марек Ронса з Перемишля. На його думку, після отримання відповіді від української сторони можна буде розглянути питання про остаточне розірвання угоди.

Водночас він застеріг від того, щоб історичні суперечки ставали важливішими за сучасну безпеку Польщі. За його словами, поразка України у війні може зробити Польщу наступною ціллю Росії.

У міській раді Перемишля заявили, що співпрацю зі Львовом можна буде відновити після остаточного скасування або офіційного відкликання постанови Львівської обласної ради, а також після чіткого висловлення міською владою Львова дистанціювання від ініціатив із прославляння структур, відповідальних за злочини проти цивільного населення.

Угоду про партнерство між Перемишлем і Львовом підписали у 1995 році.

Нагадаємо, сьогодні рішення про розірвання партнерських відносин із Львівською областю ухвалив Сеймик Люблінського воєводства.

Нагадаємо, 20 жовтня 2026 року Львівська обласна рада ухвалила рішення оголосити 2027 рік у регіоні Роком Української повстанської армії, генерала Романа Шухевича та Олега Ольжича. Ініціатором цієї постанови виступив депутат ЛОР із фракції «Європейська солідарність» Святослав Шеремета.

Рішення обласних обранців викликало різку хвилю обурення у Варшаві. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск застеріг, що такі ініціативи шкодять євроінтеграції України, а міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш назвав ухвалу «абсолютно неприйнятною». Критично відреагувало і МЗС України, назвавши рішення депутатів контрпродуктивним та неузгодженим з дипломатичним відомством.

У відповідь очільник польського МЗС Радослав Сікорський 21 жовтня підписав подання про заборону в’їзду для автора рішення. Того ж дня Святослава Шеремету офіційно оголосили персоною нон ґрата в Польщі та Шенгенській зоні.

На тлі загострення заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук закликала місцевих депутатів до прагматизму. Водночас польська сторона повідомила, що помічники президента Володимира Зеленського запевнили Варшаву в тому, що скандальне рішення Львівської облради фактично не буде виконуватися.

23 жовтня Об’єднання українців у Польщі розкритикувало рішення Львівської облради про рік Шухевича.