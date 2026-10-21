Варшава розраховує на остаточне скасування ініціативи щодо вшанування пам'яті УПА

Польська сторона отримала запевнення від помічників Володимира Зеленського про те, що резолюція Львівської обласної ради щодо вшанування пам’яті УПА та Романа Шухевича у 2027 році не набере чинності. Заступник глави МЗС Польщі Марцин Босацький зазначив, що після втручання Варшави повідомлення про ухвалене рішення зняли з офіційного сайту ради, тож у Польщі розраховують на повне виконання цих обіцянок. Про це повідомляє сайт Polsat News у середу, 21 жовтня.

Заступник очільника МЗС Польщі утримався від розголошення імен конкретних представників Офісу Президента України, з якими проводилися консультації.

Ініціатива Львівської обласної ради проголосити 2027 рік роком УПА, Романа Шухевича та Олега Ольжича спричинила гостру реакцію у Варшаві. Рішення викликало шквал критики з боку польського уряду, Міністерства оборони та Інституту національної пам’яті. Очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що подав офіційну заяву про внесення депутата Львівської обласної ради Святослава Шеремети до переліку осіб, чиє перебування на території Польщі є небажаним.

У Міністерстві закордонних справ України також критично оцінили ініціативу львівських депутатів, назвавши її контрпродуктивною. Тим часом місцева влада Перемишля заявила про можливість призупинення міжміськихх партнерських стосунків зі Львовом. Аналогічне застереження з’явилося з боку новообраного мера Кракова. Очільник погрожує заморозити партнерські відносини зі Львовом.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У коментарі для медіа заступник очільника МЗС Польщі Марцин Босацький підкреслив, що подібні кроки негативно впливають на двосторонні взаємини. За його словами, після дипломатичного втручання Варшави повідомлення про ухвалене рішення було вилучено з офіційного сайту облради. Польські посадовці наголошують, що очікують від українських партнерів дотримання обіцянок та остаточного скасування цієї ініціативи. Попри складність питання, сторони продовжують консультації на найвищому рівні задля збереження партнерських відносин.

Варто зауважити, що новинне повідомлення про ухвалене рішення щодо проголошення Року УПА, Романа Шухевича та Олега Ольжича справді зняли з офіційного сайту Львівської облради. Водночас сам документ ще не був оприлюднений, як інші рішення, ухвалені на тому ж засіданні. Рішення з’являються на офіційному сайті за кілька днів після ухвалення, після підпису керівника обласної ради.